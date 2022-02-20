محمد محمود عبد العزيز لـ دوت الخليج: "البيت بيتي" يجمعني بشقيقي كريم

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انتهى الفنان محمد محمود عبد العزيز من تصوير مسلسل نقل عام الذي يجسد خلاله دور "فيصل"، وهو نجل "أحمد الشربيني"، الذي يلعب دوره الفنان الكبير محمود حميدة. إذ حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من خلال هذا الدور، وكأنه ورث هو وشقيقه الفنان كريم محمود عبد العزيز الموهبة الكبيرة من والدهما الراحل محمود عبد العزيز. ولكن هل يجتمع الشقيقان قريبًا في عمل فني؟

دوت الخليج يكشف تفاصيل تعاون محمد محمود عبد العزيز وشقيقه كريم محمود عبد العزيز في عمل فني جديد

كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز لـ دوت الخليج، عن تعاونه مع شقيقه كريم محمود عبد العزيز في مسلسل البيت بيتي، مشيرًا إلى أنه حزين لأنه لا تجمعه مشاهد كثيرة معه وانما مشهد أو اثنين فقط.

وأكد محمد محمود عبد العزيز أن العمل مكون من 10 حلقات، وسيتم عرضه على آحدى المنصات الالكترونية ولكن الشركة المنتجة لم تستقر على أي منصة سيتم عرضه.

وقال محمد محمود عبد العزيز أنه يتمنى مشاركة شقيقه كريم محمود عبد العزيز في عمل فني كبير وتجمعهما مشاهد كثيرة، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يشارك في مسلسل ملف سري بموسم مسلسلات رمضان 2022.

محمد محمود عبد العزيز في مسلسل البيت بيتي

مسلسل البيت بيتي من إخراج خالد مرعي، ومن بطولة كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، مي القاضي، سامي مغاوري، ميرنا جميل، سليمان عيد.

تدور أحداث مسلسل البيت بيتي في إطار كوميدي حول كريم محمود عبد العزيز وشقيقه مصطفى خاطر ومغامرتهما داخل المنزل، ويشاركهم المغامرات عدد من نجوم الفن.

محمد محمود عبد العزيز في مسلسل نقل عام

ويشارك الفنان محمد محمود عبد العزيز بدور "فيصل" بمسلسل نقل عام، وهو شاب سلبي، وتدور أحداث المسلسل حول رجل كبير فى السن يعمل موظف فى هيئة النقل العام، يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، ويعاني بعد جلوسه فى المنزل من المشاكل التى سيتسبب فيها أبناؤه مع زوجته ووالدته .

مسلسل نقل عام

مسلسل نقل عام من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب وبطولة محمود حميدة وسوسن بدر، وأحمد بدير، وهاجر الشرنوبي، دينا، هايدي رفعت، أميرة أديب.