عاجل- الحكومة تنفى التلاعب فى عدادات اللترات بمحطات الوقود

جدة - نرمين السيد - كشف مجلس الوزراء حقيقة ما تم تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء تزعم تلاعب بعض محطات الوقود فى عدادات اللترات بقصد التربح بعد قرار تحريك أسعار البنزين.





وأوضح أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لهذه الأخبار، مُشددةً على التزام محطات الوقود بمختلف المحافظات بأسعار الوقود المقررة دون التلاعب بكميات صرفه للمواطنين.

وأشارت الوزارة إلى شن حملات تفتيش يومية على كل محطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر الوقود بأنواعه وبيعه بالأسعار المقررة، وكذلك اختبار أعيرة عدادات اللترات والأسعار داخل محطات الوقود، من قبل مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة للوزارة، للتأكد من مدى التزام المحطات بتشغيلها وفقاً للمواصفات القياسية دون تلاعب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات، مُناشدةً المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أى محطة وقود تتلاعب بأسعار الوقود أو كميات صرفه.

وفى سياق متصل، يتم مراجعة تقارير حملات التفتيش التى يشنها مفتشو الوزارة بشكل يومى خصوصا عقب بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين، لضمان منع أى تلاعب واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما يتاح للمواطنين الإبلاغ عن أى شكاوى تتعلق بالتلاعب فى عداد اللترات أو أسعار الوقود، من خلال 4 أرقام هاتفية، والتى تتمثل فى منظومة الشكاوى الحكومية عبر الخط الساخن "16528"، وجهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن "19588"، والخط الأرضى لإدارة الرقابة التجارية بوزارة التموين "0227942638"، والخط الساخن لخدمات التموين الإلكترونية عبر موقع دعم مصر "19959".

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة غضب المواطنين، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).