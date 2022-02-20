توقيع عقود إنشاء حاضنة ابتكارات بجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، عقود إنشاء حاضنة ابتكارية تربوية وتكنولوجية وتعليمية بجامعة الإسكندرية، فى إطار البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وبدعم مالى قدره 5 ملايين و525 ألف جنيه.





وقالت جامعة الإسكندرية، فى بيان لها اليوم، إن حاضنة PILOT تعد إضافة جديدة لباقة حاضنات برنامج "انطلاق"، التى وصل عددها حتى الآن إلى 48 حاضنة فى شتى المجالات، وقد تمت مراعاة توزيع الحاضنات على ربوع مصر المختلفة لتخدم أكبر قاعدة من المستفيدين، كما تستمر أعمال الحاضنة بتمويل من المشروع لمدة 3 سنوات على أن تستمر الحاضنة بعد ذلك مدعومة بموارد أخرى بعد نهاية المشروع لخدمة المجتمع الجامعى خصوصا والمجتمع بشكل عام.

وأكد قنصوه أن جامعة الإسكندرية تولى أهمية خاصة للابتكارات وريادة الأعمال لربط الجامعة بالصناعة وسوق العمل، مما يسفر عن تحويل الأبحاث إلى مشروعات حقيقية تخدم الصناعة والاقتصاد، وأن جامعة الإسكندرية تعمل على دعم وتحفيز المبتكرين والموهوبين من شباب طلابها وخريجيها والعاملين بها، فى ظل توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف أن الحاضنة تهدف إلى تمويل 15 مشروعاً فى مجال الابتكارات التربوية وتكنولوجيا التعليم، بمبلغ يصل إلى 200 ألف جنيه لكل مشروع لتحويله إلى شركة ناشئة، وتقديم الدعم الفنى والاستشارات للشركات الناشئة فى مجال الابتكارات التربوية وتكنولوجيا التعليم.

كما تهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بشكل عام وريادة الأعمال المتعلقة بالابتكارات التربوية على وجه الخصوص داخل المجتمع الجامعى، وتقديم برامج تدريبية متميزة فى مجال ريادة الأعمال لرواد الأعمال داخل وخارج المجتمع الجامعى.