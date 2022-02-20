إجراء جديد من الحكومة قبل مؤتمر تغير المناخ الـ27 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو جديدًا بعنوان "عنوان الدبلوماسية المناخية العالمية"، يستعرض فيه معلومات عن الاتفاقية والمؤتمر السنوى الذى يحضره عدد كبير من رؤساء وملوك دول العالم لمناقشة تطبيق الآليات الدولية لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغير المناخى وزيادة الاحترار العالمى.





وتابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الأسبوع الماضى، سير عمليات التحضير لمؤتمر الأطراف الـ27 المقرر انعقاده فى مدينة السلام "شرم الشيخ". وتستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الـ27 فى مدينة شرم الشيخ هذا العام بعد ثقة الدول الأعضاء واختيارها لاستضافة المؤتمر فى نسخته الـ27 فى مؤتمر جلاسكو الـ26. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن COP27 سيكون مؤتمرًا إفريقيًّا من حيث الأولويات التى ستثار خلال أيام عقد المؤتمر.

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