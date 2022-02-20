يوم العدالة الاجتماعية..كيف ساهمت مصر فى ترجمتها على أرض الواقع (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويحتفل العالم فى مثل هذا اليوم من كل عام بالحاجة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، والتى تشمل الجهود المبذولة لمعالجة قضايا مثل الفقر والاستبعاد والمساواة بين الجنسين والبطالة وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية.

وشهدت مصر خلال السنوات الماضية تحولًا أساسيًا فى منظور الدولة للحماية الاجتماعية، وحققت تحولا كبيرا فى شبكات الأمان الاجتماعى وخدمات ومبادرات الضمان الاجتماعى أبرزها "حياة كريمة" التى تهدف إلى التخفيف عن كاهل المجتمعات الأكثر احتياجًا فى الريف.

كما شملت جهود مصر فى العدالة الاجتماعية إطلاق مبادرة "سكن كريم" لتحسين منازل الأسر الفقيرة، كما تعد منظومة دعم الغذاء إحدى مساهمات مصر لحصول المواطنين على حقوقهم، بالإضافة إلى سعى الدولة إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين من ذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة.

وشهدت مصر على مدار السنوات الماضية إطلاق المبادرات الصحية لعلاج الأمراض، كما اهتمت الدولة بالعمالة غير المنتظمة لتحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا، ووضعت ذوى الهمم على رأس أولوياتها وساهمت فى تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، كما استطاعت أن تخطو خطوات ثابتة فى مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة.