تعرف على كيفية فتح حسابات بالبنوك المصرية.. الأهلي ومصر والتجاري الدولي والقاهرة والبنك العربي الإفريقي

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محمد سياف - ابو ظبي - يبحث الكثير من الأفراد في جمهورية مصر العربية عن طرق فتح الحسابات بالبنوك المصرية “حساب جاري – حساب توفير”، ومن خلال موقعنا سنبين طرق فتح حسابات بالبنوك عبر أشهر المصارف داخل مصر “الأهلي – مصر – التجاري الدولي – القاهرة – البنك العربي الإفريقي” من حيث المصاريف الإدارية المطلوبة وإصدار الكارت ومصاريف فتح الحساب والغرامات الشهرية. فتح حساب في البنك الأهلي المصري المصاريف الإدارية لفتح الحساب: 54 جنيهًا.

مصاريف إصدار كارت خصم مباشر: 50 جنيهًا.

الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 جنيه.

يقر البنك غرامة شهرية 10 جنيهات إذا قل مبلغ فتح الحساب عن 500 جنيه. فتح حساب في بنك مصر المصاريف الإدارية لفتح الحساب: 55 جنيهًا.

مصاريف إصدار كارت خصم مباشر:30 جنيهًا.

الحد الأدنى لفتح الحساب: 1500 جنيه.

يقر البنك غرامة شهرية 10 جنيهات إذا قل الرصيد عن الحد الأدنى لفتح الحساب. فتح حساب في البنك التجاري الدولي (CIB) مصاريف فتح الحساب: 40 جنيهًا.

الحد الأدنى لفتح الحساب: 20 ألف جنيه.

مصاريف إصدار كارت خصم مباشر: 60 جنيهًا.

يقر البنك غرامة شهرية 50 جنيهًا إذا قل الرصيد عن مبلغ الإيداع. فتح حساب في بنك القاهرة مصاريف فتح الحساب: 50 جنيهًا.

مصاريف كارت الخصم المباشر: 40 جنيهًا.

الحد الأدنى لفتح الحساب: ألف جنيه.

يقر البنك غرامة شهرية 10 جنيهات في حال قل الرصيد عن ألف جنيه. فتح حساب في البنك العربي الأفريقي الدولي المصاريف الإدارية لفتح الحساب:40 جنيهًا.

مصاريف إصدار كارت خصم مباشر:40 جنيهًا.

الحد الأدنى لفتح الحساب: 10 آلاف جنيه.

يقر البنك غرامة شهرية 50 جنيهًا في حال قل الرصيد عن الحد الأدنى للإيداع.

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