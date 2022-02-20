/680426/مصرع-وإصابة-٨-أشخاص-فى-حادث-انقلاب-سيارة-ميكروباص-بالغربية

شهدت طريق زفتى - المحلة الكبرى أمام قرية شرشابة حادث أنقلاب سيارة ميكروباص فى أحدى الترع اسفر عن مصرع ٥ أشخاص وأصابة ٣ أخرين .

دوت الخليج

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية ، اخطارا من مأمور قسم مركز زفتى بورود بلاغات من الأهالى تفيد بأنقلاب سيارة ميكروباص وأسفر الحادث عن مصرع واصابة عدد من الركاب جميعهم مقيمين بالمحلة.

اختلت عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة الى انقلاب السيارة

وانتقلت قوة من مباحث مركز زفتى الى محل البلاغ، وتبين من خلال شهود العيان ان السائق ويدعى علاء شعبان اختلت فى يده عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة أدت الى أنقلاب السيارة فى ترعة كفر ششتا وأسفر عن مصرع ٥ وأصابة ٣ أخرين.

نقل الجثث الى مستشفى زفتى العام

وتم انتشال سيارة الميكروباص ونقل الجثث الى مستشفى زفتى العام لاستخراج تصريح بدفنها، ونقل المصابين الى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة لاخطار النيابة العامة واستكمال التحقيقات .