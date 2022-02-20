/680440/سمر-حمزة-تفتح-النار-على-الاتحاد-المصري-للمصارعة-صور

شنت لاعبة المصارعة سمر حمزة، هجوماً شرساً على الاتحاد المصري للمصارعة الحرة، وذلك من أجل تأخر موعد سفرها وخوضها بطولة العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتبت سمر حمزة لاعبة المصارعة عبر حسابها الشخصي”فيس بوك:” طيب تأشيرات علي حسابنا ودفعنا ورق بنخلصه وبنخلصه ومن لاعب ومدرب ل ادارين مطلوب مننا ايه مش فاهمه سفريه بقالنا شهر بتحايل تخلص ولحد دلوقت مفيش حاجه اتعملت والسفر مفروض يوم الاربع ولما نكتب كلمتين علي السوشيال مديا الناس تهاجمنا يا جماعه احنا صفر رياضه لما لاعب يكون بيجري علي ورق وتاشيرات وتمرين ويتقال ف الاخر معلش هو لمة بتخسر بيتقال معلش لا دا احنا بيتعمل معانا “الجلاشه” ومطلوب منك ف الاخر نتيجه اكننا بنشحت كل سفريه بمحايله وقرف احنا نقفل الاتحاد بقي احسن عشان مفيش فلوس ودي اول سفريه ف الموسم ونبطل رياضه

لنا الله و نجيب مداليه بالصدفه ان شاء الله، ومن باب العلم دي بطوله تصنيف عالمي”.

وفي وقت سابق، تلقى الاتحاد المصرى لرفع الأثقال بريد إلكتروني رسمي من الاتحاد الدولى لرفع الأثقال يفيد برفع الإيقاف عن الاتحاد المصرى وأحقيته في المشاركة في النشاط الدولى لرفع الأثقال، وذلك بعد قيام وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية بتكثيف جهودهم في استيفاء كافة المتطلبات والتي تمت من خلال العديد من المخاطبات مع الاتحاد الدولى لرفع الأثقال ومنها سداد الغرامات الموقعة على الجانب المصرى.

وتكثف وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية في الوقت الحالي جهودها بشأن سرعة انهاء إجراءات مشاركة منتخب مصر في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال والمقرر أقامتها بدولة أوزبكستان خلال الفترة من 5 حتى 15 ديسمبر 2021.

كأس العالم للشباب بأوزبكستان

وأعلن البطل الأولمبي محمد إيهاب أنه تعرض لفحص المنشطات قبل المشاركة في بطولة العالم بأوزبكستان، وكان محمد إيهاب قد انتهي من فترة الإيقاف على اتحاد رفع الأثقال.