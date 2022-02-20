/680441/دينية-النواب-تعلن-عن-تحرك-قانوني-وبرلماني-ضد-إبراهيم-عيسى-وتصف-برنامجه-بـالمسئ-للأديان

أكد محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة الدينية في البرلمان عن أن اللجنة بصدد تحرك قانوني وبرلماني ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، عقب حالة الجدل التي أحدثتها تصريحاته الأخيرة في برنامجه على فضائية القاهرة والناس.

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وأضاف أبو هاشم خلال الجلسة العامة: عيسى اعتاد الهجوم على مقدسات الأمة وأساسيات الدين، هذه ليست الأولى لإبراهيم عيسى، سبق له التجرأ على القرآن الكريم و السنة النبوية والرموز الدينية والإمام الأكبر للأزهر.

استطرد: أطالب المجلس بأن يكون هناك قرار ضد من يحدثون فتنة في المجتمع، ويتحدثون في غير تخصصهم، أطالبه أن يتحدث عن الصحافة والإعلام فقط.

دينية النواب تعلن عن تحرك قانوني وبرلماني ضد إبراهيم عيسى وتصف برنامجه بـ"المسئ للأديان"

واختتم: على إبراهيم عيسى أن يبتعد عن الدين والشرع والقرآن والسنة النبوية، كاشفا: ستتقدم الجنة الدينية بافتراح برغبة وطلب إحاطة لأخذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص، وضد البرنامج المسئ للأديان جميعا، وهو ما أردت ان اطمأن به إخواني وزملائي النواب.