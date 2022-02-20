/680444/دعوى-قضائيه-بمجلس-الدوله-لوقف-برنامج-إبراهيم-عيسى-و-قطع-التردد-عن-قناه-القاهرة-و-الناس

أقام فهمى بهجت المحامى دعوى قضائيه أمام محكمه القضاء الادارى، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من وزير الاعلام و المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالإمتناع عن منع قيام شركه النايل سات ببيع ترددات لشركة (تي إن هولدنجز ) المالكة لقنوات القاهرة والناس مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف بث برنامج ( حديث القاهرة ) الذى يقدمه الاعلامى ابراهيم عيسى على ترددات شبكه النايل سات لما يشوبه من خطر داهم على المجتمع المصرى والعالم العربى والأسلامي، و مخالفاته الكود الدينى الصادر من المجلس الأعلى للإعلام مما يؤكد معه توافر حالة الجديه و الإستعجال للحكم فيه بصفه مستعجله.

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وأكد بهجت فى دعواه بضرورة وقف بث و إذاعه برنامج حديث القاهره الاعلامى ابراهيم عيسى لاستمراره و تعمده المستمر فى نشر الأخبار الكاذبه و إزدراء الدين الإسلامي و إنكار ثوابته بهدف تحقيق أرباح طائله من المشاهدات على قناه القاهره و الناس و مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن إبراهيم عيسى قد إعتاد فى برنامجه الهجوم و الإساءة إلى أئمه المسلمين و الصحابه و على رأسهم الأمام ابوبكر الصديق و عمر بن الخطاب و عبدالله بن عباس والبخارى و الشعراوى و غيرهم، كما أساء عيسى إلى سيدات الصعيد و نشر اخبارا كاذبه تتنافى مع عاداتهم و تقاليدهم و أعرافهم و تسئ الى صورتهم بالمجتمع.

أيضا تضمنت الدعوى بأنه تعمد بث أفكار متطرفه منها استنكاره قراءه القرآن أثناء العمل و دعا من خلال برنامجه إلى هجر القرأن و عدم قرأته فى العمل، و قد سبق له أن أنكر عيسى فرضيه الحجاب و إدعى ان صيام رمضان ليس منه فائده سوى انه قرار سيادى من الله فى اساءه بالغه للذات الإلهية، وإعتاد عيسى الإساءه المتكرره والطعن فى ثوابت الدين الإسلامي دون ايه مسائله او محاسبه قانونيه وكان أخرها انكاره لرحله المعراج و تردده بعدم حدوثها وانها وهميه و ذلك بهدف التشكيك فيها و فى أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

دعوى قضائيه بمجلس الدوله لوقف برنامج إبراهيم عيسى و قطع التردد عن قناه القاهرة و الناس

وقال أيضا قد عاون عيسى فى هجومه على الإسلام مجموعه من القائمين على اداره قناه القاهره و الناس بتوفير منبر اعلامى له يهدف تحقيق أرباح غير مشروعه من المشاهدات التلفزيونيه و على مواقع الانترنت ضاربين بإحترام العقيده الاسلاميه عرض الحائط، وقد حملت الدعوى القضائيه التى اقامها بهجت فى مجلس الدوله رقم ٣٢٧٠٣ لسنه ٧٦ قضائيه أمام الدائره الثانيه و المختصه بالفصل فى منازعات البث الفضائى بأنواعها مطالبا المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدوله بسرعه تحديد جلسه لنظر وقف بث البرنامج والتصدى لمحاولات اثاره الفتن فى المجتمع المصرى و الإسلامى.