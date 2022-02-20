مصرع شاب فى حادث تصادم بقطار فى المحلة

لقى شاب فى العشرينات من عمره مصرعه إثر حادث تصادم بقطار فى مزلقان الشعبية التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.

دوت الخليج

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الاهالى تفيد بمصرع شاب متأثرا بأصابته فى حادث تصادم بقطار بمزلقان الشعبية.

وانتقلت قوة من مباحث قسم ثان المحلة الى محل البلاغ وتبين من خلال المعاينة المبدئية للجثة ان الشاب يدعى محمد علاء الطنطاوى فى اوائل العشرينات من عمره، ولقى مصرعه متاثرا باصابته بنزيف أثناء عبوره شريط السكة الحديد، ولا توجد شبهة جنائية .

نقل الجثة لمستشفى المحلة العام لاستخراج تصريح بدفنها

وتم نقل الجثة لمستشفى المحلة العام لاستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضر بالواقعة لاخطار النيابة العامة .

حادث انقلاب سيارة ميكروباص

كان قد شهد طريق زفتى - المحلة الكبرى أمام قرية شرشابة حادث أنقلاب سيارة ميكروباص فى أحدى الترع اسفر عن مصرع ٥ أشخاص وأصابة ٣ أخرين .

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية ، اخطارا من مأمور قسم مركز زفتى بورود بلاغات من الأهالى تفيد بأنقلاب سيارة ميكروباص وأسفر الحادث عن مصرع واصابة عدد من الركاب جميعهم مقيمين بالمحلة.

وانتقلت قوة من مباحث مركز زفتى الى محل البلاغ، وتبين من خلال شهود العيان ان السائق ويدعى علاء شعبان اختلت فى يده عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة أدت الى أنقلاب السيارة فى ترعة كفر ششتا وأسفر عن مصرع ٥ وأصابة ٣ أخرين.

انتشال سيارة الميكروباص ونقل الجثث الى مستشفى زفتى العام

وتم انتشال سيارة الميكروباص ونقل الجثث الى مستشفى زفتى العام لاستخراج تصريح بدفنها، ونقل المصابين الى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة لاخطار النيابة العامة واستكمال التحقيقات .