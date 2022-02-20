وأضاف طلعت، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة "الأولى المصرية"، أنه فى العام الماضى تم إطلاق مبادرة "مستقبلنا رقمى" لتدريب أكثر من 100 ألف شاب وفتاة لكى يلتحقوا بسوق العمل، لدينا أكثر من مبادرة على غرار جامعة مصر المعلوماتية والتى تعد أول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إفريقيا والتى تمنح درجة البكالوريوس والماجستير بالتعاون مع جامعات عالمية، منوها فى الوقت ذاته إلى أن جميع المبادرات مجانية بالكامل ومتاحة لكل الشباب المؤهل لها.
وأكد أن مصر منافس قوى فى مجال التعهيد العالمى، حيث تعد من ضمن أكثر 15 دولة تقدما فى هذا المجال، ونوه إلى أن محور صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الفكر الإبداعى والعقل البشرى، ولكى تتبوأ مصر مكانة فى هذه الصناعة لابد من تأهيل عدد كبير من الشباب لكى يكون متعمقا ومتخصصا فى جميع الأطياف والروافد المهمة لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحول "حياة كريمة"، قال طلعت: "إنه مشروع غير مسبوق فى مصر وفى العالم أجمع، وإن 60 مليون مواطن سيستفيدون منه، ودورنا العمل على البنية التحتية المعلوماتية، وإقامة أكثر من ألف برج محمول لتحسين التغطية لهذه الخدمة، ورفع كفاءة 900 مكتب بريد فى قرى "حياة كريمة"، المساهمة فى محو الأمية الرقمية لأهلنا فى القرى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. وزير الاتصالات: إقامة 1000 برج محمول بقرى المبادرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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