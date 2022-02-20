حياة كريمة.. وزير الاتصالات: إقامة 1000 برج محمول بقرى المبادرة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تتبع خطة استراتيجية يتم تنفيذها على مدار 3 سنوات لزيادة عدد المتدربين على التخصصات المهمة المطلوبة فى سوق العمل، حيث تطلق مبادرات تستوعب عددا كبيرا من الشباب لتأهيلهم.





وأضاف طلعت، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة "الأولى المصرية"، أنه فى العام الماضى تم إطلاق مبادرة "مستقبلنا رقمى" لتدريب أكثر من 100 ألف شاب وفتاة لكى يلتحقوا بسوق العمل، لدينا أكثر من مبادرة على غرار جامعة مصر المعلوماتية والتى تعد أول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إفريقيا والتى تمنح درجة البكالوريوس والماجستير بالتعاون مع جامعات عالمية، منوها فى الوقت ذاته إلى أن جميع المبادرات مجانية بالكامل ومتاحة لكل الشباب المؤهل لها.

وأكد أن مصر منافس قوى فى مجال التعهيد العالمى، حيث تعد من ضمن أكثر 15 دولة تقدما فى هذا المجال، ونوه إلى أن محور صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الفكر الإبداعى والعقل البشرى، ولكى تتبوأ مصر مكانة فى هذه الصناعة لابد من تأهيل عدد كبير من الشباب لكى يكون متعمقا ومتخصصا فى جميع الأطياف والروافد المهمة لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحول "حياة كريمة"، قال طلعت: "إنه مشروع غير مسبوق فى مصر وفى العالم أجمع، وإن 60 مليون مواطن سيستفيدون منه، ودورنا العمل على البنية التحتية المعلوماتية، وإقامة أكثر من ألف برج محمول لتحسين التغطية لهذه الخدمة، ورفع كفاءة 900 مكتب بريد فى قرى "حياة كريمة"، المساهمة فى محو الأمية الرقمية لأهلنا فى القرى".