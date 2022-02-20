اتفاقية بين مصر واليابان واليونيسيف بـ 3.5 مليون دولار لتعزيز مكافحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشروع توسيع نطاق التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 فى مصر، وذلك فى إطار التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لتعزيز الجهود التنموية، ودعم خطة الدولة للاستجابة لجائحة كورونا.

كما يهدف هذا المشروع، من خلال زيادة عدد مراكز التطعيم، إلى ضمان التطعيم الفعال، من خلال عدد من الأنشطة المقترحة التى تعزز تسريع وتيرة عملية التطعيم ضد مرض كوفيد -19.

وأشار القائم بأعمال وزير الصحة، إلى أهمية هذه الاتفاقية الثلاثية بين مصر واليابان ومنظمة اليونيسيف، فى تعزيز خطة الدولة لمكافحة جائحة كورونا، من خلال إنشاء أنظمة تبريد فعالة فى 500 موقع للتطعيم وتأمين اللقاحات أثناء التخزين والنقل، وتدريب الفرق الطبية حيث سيتم تدريب 2000 من العاملين بوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى حث المواطنين على التطعيم ضد فيروس كورونا من خلال منصات التواصل الاجتماعى.

ووجه الشكر لوزارة التعاون الدولى على التعاون المستمر فى إطار دعم جهود الوزارة لمكافحة فيروس كورونا، وكذا التعاون مع الجانب اليابانى ومنظمة اليونيسيف فى العديد من الجوانب التى تعزز الرعاية الصحية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا، موضحة أنه منذ بداية جائحة كورونا شرعت وزارة التعاون الدولى فى تعزيز المناقشات مع كافة شركاء التنمية لدعم جهود قطاع الصحة فى مصر فى توفير اللقاحات وأدوات الوقاية.

وأشارت "المشاط"، إلى أن الاتفاقيات مع شركاء التنمية بشأن قطاع الصحة فى مصر تأتى فى إطار رؤية الوزارة التى تضع المواطن فى محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، وأهداف التنمية المستدامة هى القوة الدافعة، حيث يعزز المشروع الذى نحن بصدده اليوم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، والحادى عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية.

وأوضحت أن التعاون مع الجانب اليابانى يتنوع فى العديد من المجالات ومن بينها قطاع الصحة وخلال عام 2021 تم توقيع مشروع زيادة قيمة المنحة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى إلى 19 مليون دولار لإنشاء مبنى العيادات الخارجية التابع لمستشفى أبو الريش اليابانى الجامعى لعلاج الأطفال.

كما أشادت وزيرة التعاون الدولى، بالتعاون البناء مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، من خلال برنامج الشراكة القطرية، وتحت مظلة الإطار الاستراتيجى للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، حيث شهدت فترة الشراكة 2018-2022 العديد من التقدم على مستوى دعم رعاية الطفل وتعزيز جهود الرعاية الصحية، ويتم حاليًا وضع الإطار الاستراتيجى الجديد 2023-2027 بما يعزز أولويات الدولة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، على التنسيق التام مع كافة الوزارات والجهات المعنية، بهدف تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية، وإتاحة الدعم الفنى المطلوب لتعزيز رؤية الدولة التنموية وفقًا للأولويات.

ومن جانبه وجه أوكا هيروشى، السفير اليابانى بالقاهرة، الشكر لوزارة التعاون الدولى، على التنسيق والعمل المشترك من أجل تعزيز جهود العمل الإنمائى مع الحكومة اليابانية، مشيرًا إلى أنه من خلال هذه الاتفاقية سيتم توفير منها بقيمة 3.9 مليون دولار لتوسيع نطاق الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

كما أوضح حرص الحكومة اليابانية على دعم جهود مصر فى تعزيز قطاع الرعاية الصحية حيث تم قبل ذلك توفير منحة بقيمة 9.5 ملايين دولار، إلى جانب اتفاقية بقيمة نحو 230 مليون دولار فى إطار تطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين الاستجابة لجائحة كورونا فى مصر.

بينما عبر نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة فى مصر "يونيسيف"، عن سعادته لتوقيع الاتفاقية المشتركة مع جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، بهدف تعزيز دور المؤسسة فى دعم جهود الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الحصول على لقاحات فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن اتفاقيات التعاون الإنمائى التى تم الاتفاق عليها خلال عام 2021 لقطاع الصحة وتطوير خدمات الرعاية الصحية، ودعم جهود الدولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل، بلغت نحو 600 مليون دولار، من بينها تمويل تنموى بقيمة 400 مليون دولار، وتمويل آخر من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 182 مليون دولار، لدعم الموازنة بما يعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل، إلى جانب المنح التنموية التى حصل عليها قطاع الصحة بقيمة 20 مليون دولار، من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى.

وتبلغ محفظة التعاون بين مصر واليابان بدأت منذ عام 1954 وتتنوع فى العديد من القطاعات، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادى بين البلدين نحو 2.8 مليارات دولار لتنفيذ 14 مشروعًا، من بينها الصحة والكهرباء والنقل والملاحة والتعليم والتعليم العالى والرى.