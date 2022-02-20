مدبولى ونظيره الأردنى يترأسان الدورة الـ30 للجنة العليا المشتركة غدا

جدة - نرمين السيد - وأجريت مراسم استقبال رسمية للضيف الأردنى والوفد المرافق له، وتم عزف السلام الوطنى لكلا البلدين، واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة الوزراء، بأن رئيس الوزراء الأردنى وصل إلى القاهرة فى زيارة رسمية، على رأس وفد ضم وزراء النقل، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء، والطاقة والثروة المعدنية، والمالية، والتنمية الاجتماعية، والصناعة والتجارة والتموين، ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس غرفة صناعة الأردن، وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين، للمشاركة فى اجتماعات الدورة الـ30 للجنة العليا المصرية-الأردنية المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الزيارة عقد اجتماع ثنائى بين الدكتور مصطفي مدبولى، والدكتور بشر الخصاونة، لبحث ملفات التعاون والقضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما من المقرر أن يترأس مدبولى والخصاونة غدا اجتماعات الدورة الـ30 للجنة العليا المشتركة، والتى ستُختتم بالتوقيع على عدد من البرامج والبروتوكولات لتعزيز التعاون فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، والحجر الزراعى، والمناطق اللوجستية، والشباب.