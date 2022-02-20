إزالة 11 منشأة متعدية على أملاك الدولة بالصف وأطفيح (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شنت محافظة الجيزة حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية والأراضى أملاك الدولة، فى إطار تكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدى على الاراضى الزراعيه وردع المخالفين.





وأطلقت الجيزة من خلال مركز ومدينة أطفيح حملة لإزالة 7 تعديات على الأراضى أملاك الدولة بقرية القبابات على مساحة 4 آلاف متر تابعة للهئية العامه للإصلاح الزراعى. وأزالت المحافظة من خلال مركز ومدينة الصف، التعديات فى المهد بنطاق الوحدة المحلية بالأقواز حيث تم إزالة 4 حالات مبانى على أرض أملاك الدوله ولايه الإصلاح الزراعى وتم مصادره الأدوات المستخدمة فى البناء.

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