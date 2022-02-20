تعليم مطروح: حريصون على توعية الطلاب بالمشروعات القومية

جدة - نرمين السيد - أكد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، ضرورة توعية الطلاب بالمشروعات القومية التى تقوم بها الدولة تحقيقاً لمنظومة التنمية الشاملة، عبر منابر الإذاعة والصحافة المدرسية ومن خلال أنشطة المكتبات والتربية المسرحية والتربية الفنية والاجتماعية.





جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى قام بها وكيل الوزارة، اليوم الأحد، بمجمع علم الروم 2 للتعليم الأساسى ومدرسة ابن سينا الرسمية للغات، لمتابعة حسن سير وانتظام العملية التعليمية والالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية فى اليوم الأول لانطلاق الفصل الدراسى الثانى فى إطار الحرص على صحة وسلامة الطلاب وكل عناصر المنظومة التعليمية.

وهنأ وكيل الوزارة الطلاب بانطلاق الفصل الدراسى الثانى، مؤكداً لهم خلال جولته بالفصول الدراسية ضرورة الجد والاجتهاد فى المذاكرة وتحصيل العلم أولاً بأول والحرص على ممارسة الأنشطة التربوية لصقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم، وتابع شرح المعلمين للحصص الدراسية.

ووجه وكيل الوزارة مسؤولى المدرستين بالمتابعة المستمرة لارتداء الطلاب الكمامات طول اليوم الدراسى، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى بين الطلاب فى الفصول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما وجه وكيل تعليم مطروح مدير مجمع علم الروم بإرسال خطاب فورى لإدارة مطروح التعليمية، تمهيدا لمخاطبة هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، لإرسال لجنة فنية لمعاينة ملعب المدرسة لتوفير عوامل السلامة والأمان للطلاب أثناء ممارسة النشاط الرياضى، وإعداد نشاط إثرائى بصفوف المرحلة الابتدائية لمعالجة ضعف مستوى القراءة والكتابة فى اللغة العربية لدى بعض الطلاب، فى سبيل إعداد جيل واع قادر على تحمل المسؤولية وتحقيق الرقى والتقدم.