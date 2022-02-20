مشروع علاجى جديد لأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، أن الجامعة بصدد تفعيل مشروع علاجى جديد لأعضاء هيئة التدريس يكفل حياة صحية كريمة لهم ولأسرهم، لافتًا إلى أن نفقات علاج العاملين بلغت 37 مليون جنيه خلال عام.





جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور منصور حسن، اليوم الأحد، اجتماع مديرى الكليات على مستوى الجامعة، بحضور محمد سليم، أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين. ووجه مديرو الكليات باستمرار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتعقيم الدورى للمدرجات والمدن الجامعية، مشددًا على ضرورة مراجعة قواعد السلامة والحماية المدنية، وصيانة منظومة الكاميرات للحفاظ على سلامة الطلاب والمنشآت الجامعية وتحقيق الانضباط.

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