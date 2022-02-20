افتتاح فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحرى واللوجستيات

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحرى واللوجستيات (RSMTL)، اليوم الأحد، والذى تنظمه جامعة الجلالة، تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بمشاركة عدد من ممثلين تجاريين للدول المطلة على ساحل البحر الأحمر ورؤساء موانئ وشركات عاملة فى قطاع النقل البحرى





وشارك فى المؤتمر المهندس وجيه عزايزة وزير النقل الأردنى، والدكتور هشام أبوزيد وزير النقل السودانى المكلف، والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات، واللواء بحرى رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والسفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والدكتور عادل العدوى نائب رئيس مجلس الأمناء بجامعة الجلالة، والدكتور محمد الشناوى نائب رئيس جامعة الجلالة، والدكتور غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار.

وفى كلمته، وجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الشكر والتقدير لجامعة الجلالة، والشركة المنظمة شركة "أون اير جروب" على الجهد المبذول لتنظيم هذا المؤتمر الهام، بحضور رؤساء الموانئ العربية والإفريقية، وخبراء النقل البحرى بمصر والدول العربية والإفريقية الشقيقة وممثلى كيانات المجتمع البحرى.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن مؤتمر اليوم يعتبر حدثا هاما لأنه يناقش التطورات الكبيرة فى المجال البحرى بمنطقة حوض البحر الأحمر الذى يعد أهم ممر مائى لثلاث قارات (آسيا، وإفريقيا، وأوروبا)، ويعزز أهميته اتصاله بقناة السويس التى تعتبر أهم مجرى ملاحى لخدمة حركة التجارة العالمية، وبحث الفرص المتاحة للتعاون والتكامل الاقتصادى برؤية مشتركة، والتوافق على العمل الجاد لتعزيز حجم التجارة البينية بالإقليم ولاسيما المنقولة بحرا، والوقوف على التحديات التى تواجهنا سواء الاقتصادية أو الأمنية فى منطقة حوض البحر الأحمر، والخروج برؤية موحدة للدول المطلة عليه، والتى ستمثل الاستراتيجية المشتركة المطلوبة فى الوقت الحالى لمواجهة التحديات الاقتصادية التى واجهتها دول الإقليم والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أن تنظيم هذا المؤتمر يأتى فى إطار توجه جمهورية مصر العربية نحو تعميق التعاون الاقتصادى مع دول شرق إفريقيا وحوض البحر الأحمر بما يحقق التكامل الاقتصادى وتعزيز حجم التبادل التجارى، وتشجيع الاستثمارات، حيث إن هناك مقومات هائلة وفرص واسعة للتعاون التجـارى والاقتصادى فى المنطقة ولاشك أن محركه الأساسى النقل وخصوصا النقل البحرى.

وأضاف أن النقل البحرى يمثل أحد ركائز التنمية الاقتصادية وشريان الاقتصاد العالمى لمختلف دول العالم حيث ينقل 90% من إجمالى حجم التجارة العالمية، وتقوم الموانئ والأسطول التجارى البحرى بدور رئيسى فى تسهيل حركة البضائع وتخفيض أسعار النقل، ودفع حركة التطور الاقتصادى والنظام اللوجيستى العالمى. ولاشك أن التجارة والنقل وجهين لعملة واحدة فزيادة حجم التبادل التجارى وفتح أسواق تصديرية يزيد الطلب على توفير وسائل النقل والاستثمار فى البنية التحتية لنظم النقل المختلفة باعتبار النقل الشريان الرئيسى للتنمية.

ولفت إلى أن جمهورية مصر العربية تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادى والشراكات التنموية الثنائية ومتعددة الأطراف، وتفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية بما يعزز النمو الاقتصادى لمصر والدول الإفريقية والدول المطلة على البحر الأحمر، ومع تسلم مصر لرئاسة تجمع الكوميسا نوفمبر 2021 والرؤية المصرية للتكامل التجارى الإقليمى وتنمية التجارة لدول شرق وجنوب إفريقيا وكذلك مع دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية لإفريقيا حيز النفاذ فى يناير 2021، كل تلك العوامل خلقت فرص لرفع حجم التبادل التجارى بين الدول الإفريقية وفرصة ذهبية لإحداث تحول اقتصادى وتنموى لإفريقيا ودول حوض البحر الأحمر مما يتعين معه التعاون المشترك لمواكبة التطورات المتلاحقة فى مجال النقل البحرى والنقل متعدد الوسائط.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية استندت فى خطتها لتحقيق التنمية بمختلف المجالات على تطوير وإعادة هيكلة قطاع النقل باعتباره أحد المحاور الهامة فى استراتيجية التطوير، ومن هذا المنطلق تقوم وزارة النقل بتطوير نظم النقل المختلفة ومنها النقل البحرى والموانئ البحرية وما يرتبط بها من أنشطة لوجيستية لفتح آفاق استثمارية جديدة لمختلف المشروعات، وأهمها اللوجيستيات وخدمات الشحن ونقل البضائع.