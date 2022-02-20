بدء إجراءات تسليم 500 ألف جرعة لقاح كورونا للسلطة الفلسطينية (صور)

جدة - نرمين السيد - بدأت فعاليات تسليم 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، منذ قليل، للسلطة الفلسطينية، بحضور وزير للتعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، والسفير الفلسطينى، والسفير الصينى بالقاهرة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، استعداداها لتسليم 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، للسلطة الفلسطينية، اليوم المقبل، بمقر شوكة فاكسيرا. وفى سياق آخر، أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن متحور أوميكرون هو السائد حاليًا فى مصر، وأن أعراض المتحور التى تم رصدها حتى الآن، هى أعراض شائعة مثل الرشح والصداع والعطس، والشعور بالتعب والاجهاد، والاحتقان وجفاف الحلق يسبب ألم عند البلع.

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