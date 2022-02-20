السفير المصري في جوبا يلتقي نائب رئيس جنوب السودان لقطاع البنية التحتية

التقى السفير "معتز مصطفى عبد القادر"، سفير جمهورية مصر العربية في جوبا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان لقطاع البنية التحتية "تعبان دينج"، حيث أكد السفير المصري على الأولوية الكبيرة التي توليها مصر لإنجاز مشروعاتها في جنوب السودان، مستعرضاً مجمل مشروعات التعاون التي تقوم بها مصر والشركات المصرية فى مجالات المياه والري والطرق والكهرباء والطاقة.

من جانبه، أشاد نائب رئيس جمهورية جنوب السودان بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع قيادتي وحكومتي وشعبي البلدين، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر لمساعدة شعب جنوب السودان ودعم الاستقرار والتنمية في بلاده، لاسيما في القطاعات ذات الصلة بتحسين الظروف المعيشية والإنسانية للجنوبيين وتطوير البنية التحتية مثل الري والموارد المائية والكهرباء والطاقة، مُثمنًا في هذا الصدد المساعدات المقدمة من الحكومة المصرية لمواجهة آثار الفيضانات.

كما أعرب نائب الرئيس الجنوب سوداني عن التطلع لإيلاء أولوية لمشروعات تطهير مجاري الأنهار وبناء خزانات حصاد مياه الأمطار والتعليم الفني وبناء القدرات، مبرزاً أهمية تشجيع الشركات المصرية الكبرى على المشاركة في مشروعات التنمية وتطوير البنية التحتية، وبما يعود بالنفع على المواطن الجنوب سوداني.