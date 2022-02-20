أختتمت فعاليات التدريب البحرى الدولى ( IMX / CE22 ) والذى نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر ، وذلك بإشتراك عدد من القطع البحرية المصرية والأمريكية .
وتضمنت فعاليات التدريب عدد من الأنشطة التدريبية المكثفة فى مجال الأمن البحرى وحماية خطوط المواصلات البحرية ومواجهة أعمال التهريب ومكافحة الألغام البحرية ، كما تم عقد عدد من جلسات التشاور مع مركز القيادة المشتركة للتدريب بمملكة البحرين عبر الفيديو كونفرانس بغرض تبادل الخبرات التدريبية وتوحيد المفاهيم العملياتية .
كما نفذت العناصر المشتركة بالتدريب ، أعمال التعامل مع المركبة المسيرة آلياً التى تعمل تحت سطح البحر ، وذلك للتدريب على أحدث الأساليب العالمية فى مجال مكافحة الألغام البحرية .
ونفذت القوات الخاصة البحرية للدول المشاركة بالتدريب ، أعمال مكافحة العبوات المرتجلة والشراك الخداعية وإزالة الألغام ، كما تم تنفيذ أعمال تأمين المسطحات المائية بالموانئ وتأمين خروج السفن من الممرات الملاحية .
يأتى التدريب ( IMX / CE22 ) فى إطار تطوير قدرات القوات البحرية فى مجال التخطيط والقيادة والسيطرة والإتصالات ، وتنفيذ العمليات المشتركة لمجابهة التهديدات غير النمطية وتأمين مسرح العمليات بالبحر الأحمر .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ختام فعاليات التدريب البحرى الدولى ( IMX / CE22 ) بنطاق الأسطول... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.