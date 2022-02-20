ختام فعاليات التدريب البحرى الدولى ( IMX / CE22 ) بنطاق الأسطول...

أختتمت فعاليات التدريب البحرى الدولى ( IMX / CE22 ) والذى نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر ، وذلك بإشتراك عدد من القطع البحرية المصرية والأمريكية .

وتضمنت فعاليات التدريب عدد من الأنشطة التدريبية المكثفة فى مجال الأمن البحرى وحماية خطوط المواصلات البحرية ومواجهة أعمال التهريب ومكافحة الألغام البحرية ، كما تم عقد عدد من جلسات التشاور مع مركز القيادة المشتركة للتدريب بمملكة البحرين عبر الفيديو كونفرانس بغرض تبادل الخبرات التدريبية وتوحيد المفاهيم العملياتية .

كما نفذت العناصر المشتركة بالتدريب ، أعمال التعامل مع المركبة المسيرة آلياً التى تعمل تحت سطح البحر ، وذلك للتدريب على أحدث الأساليب العالمية فى مجال مكافحة الألغام البحرية .

ونفذت القوات الخاصة البحرية للدول المشاركة بالتدريب ، أعمال مكافحة العبوات المرتجلة والشراك الخداعية وإزالة الألغام ، كما تم تنفيذ أعمال تأمين المسطحات المائية بالموانئ وتأمين خروج السفن من الممرات الملاحية .

يأتى التدريب ( IMX / CE22 ) فى إطار تطوير قدرات القوات البحرية فى مجال التخطيط والقيادة والسيطرة والإتصالات ، وتنفيذ العمليات المشتركة لمجابهة التهديدات غير النمطية وتأمين مسرح العمليات بالبحر الأحمر .