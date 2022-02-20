/680455/انتظام-الدراسة-فى-اليوم-الثانى-بمدارس-الغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن أنتظام الدراسة فى اليوم الثانى بجميع مدارس المحافظة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة .

دوت الخليج

وأكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المدارس شهدت حضورا كبيرا من الطلاب والمعلمين والالتزام بمقاعدهم ومنع التجمعات وتقليل الازدحام.

وأشار "حسن"، إلى أنه أجرى جولة داخل عدد من المدارس لمتابعة انتظام الطلاب داخل المدارس، والتزام جميع العاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية.

التهنئة لجميع المعلمين على الجهد المبذول داخل المدارس

وخلال كلمته بطابور الصباح، هنأ وكيل الوزارة جميع الطلاب بالفصل الدراسي الثاني والنجاح في الفصل الدراسي الأول، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق في نهاية العام، مقدما التهنئة لجميع المعلمين على الجهد المبذول داخل المدارس، ولأولياء الأمور بنجاح أبنائهم.

وفى سياق اخر، لقى شاب فى العشرينات من عمره مصرعه إثر حادث تصادم بقطار فى مزلقان الشعبية التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الاهالى تفيد بمصرع شاب متأثرا بأصابته فى حادث تصادم بقطار بمزلقان الشعبية.

وانتقلت قوة من مباحث قسم ثان المحلة الى محل البلاغ وتبين من خلال المعاينة المبدئية للجثة ان الشاب يدعى محمد علاء الطنطاوى فى اوائل العشرينات من عمره، ولقى مصرعه متاثرا باصابته بنزيف أثناء عبوره شريط السكة الحديد، ولا توجد شبهة جنائية .

وتم نقل الجثة لمستشفى المحلة العام لاستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضر بالواقعة لاخطار النيابة العامة .