أحمد سليمان: «توجهت لفحص ذمتي المالية وكذلك لمن ارتفع صوته بغير حق كذباً وافتراء»

/680465/أحمد-سليمان-توجهت-لفحص-ذمتي-المالية-وكذلك-لمن-ارتفع-صوته-بغير-حق-كذبا-وافتراء

تقدم أحمد سليمان المرشح السابق على رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك لفحص ذمته المالية، وذلك بعد تصريحات مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي التي صرح بيها منذ أيام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب أحمد سليمان حارس مرمي الزمالك الاسبق عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:” إيماء الي العهد الذي قطعته علي نفسي وعاهدت جماهير نادي الزمالك و اعضاء الجمعية العمومية المحترمين عليه وأفسحت عليه الي كل محبي نادي الزمالك وسيرا في مواكبه الجمهورية الجديدة التي يسعي اليها فخامه الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن اولوياتها وقف الفساد والفاسدين.

وتابع:” واذا كان البعض يلوح بذمته المالية وهم فاقدين الي ذلك فقد توجهت اللي السيد/ رئيس جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل لفحص ذمتي المالية وكذلك فحص الذمة المالية لمن ارتفع صوته بغير حق كذبا وافتراء امام الجمعية العمومية لنادي الزمالك وامام اجهزة الاعلام والامر قيد التحقيق كشفا للحقائق ودفعا للكذب والتضليل مما اعتاد عليهما وهو معلوم للجميع .

وأختتم:”واخيرا وليس اخرا اتوجه اليه بأن لقائنا القادم ليس انتخابيا بل امام جهات التحقيق المعنيه”.

أحداث مباراة الزمالك أمس

وانتهت مباراة الزمالك أمام ساجرادا بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بدأ الزمالك المباراة مستحوذا ومهاجماً ساجرادا، وهدد في أول الكرات مرمى ساجرادا في الدقيقة 7 عن طريق رزاق سيسيه ولكن خرجت التصويبة ضعيفة.

ثم أصبح اللقاء بعد 10 دقائق لعب، بدون أي هجمات على مرمى الفريقين، وكل الكرات اصبحت في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية.

وبدأ مستوى الزمالك يتراجع وأستحوذ الفريق الأنجولي على المباراة، وقام بتهديد مرمى الزمالك على فترات.

الشوط الثاني

وفي شوط المباراة الثاني دخل بن شرقي بدلاً من رزاق سيسيه، وهدد مرمى ساجرادا بعد دخوله وكان أن يسجل ولكن تألق الحارس على مرتين وحافظ على شبياكه من خلال كرة بن شرقي وأمام عاشور.

وهدد شيكابالا مرمى ساجرادا في الدقيقة 63 من تصويبة قوية، ولكن أستكمل الحارس تألقه وتصدى لها ببراعة.