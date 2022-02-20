/680469/وزارة-الاتصالات-لدينا-مبادرت-مجانية-لتأهيل-الشباب-لسوق-العمل-فى-مجال-الاتصالات

قال الدكتور عمروطلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان المحور الأساسى لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الفكر الأبداعى والعقل البشرى، مؤكدا على أهمية تأهيل عدد كبير من شباب مصر وكوادرها ليصبح متعمقا ومتخصصا فى كافة الأطياف الهامة لصناعة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من اجل تبوء مصر مكانة تليق بها فى هذه الصناعة.

دوت الخليج

جهود الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تأهيل الشباب لسوق العمل:

واشاد الدكتور عمروطلعت، عبر مداخلة هاتفية على برنامج صباح الخير يامصر المذاع على قناة الأولى المصرية، بجهود الوزارة فى تفعيل استراتيجيتها خلال الثلاث سنوات الماضية من حيث زيادة عدد المتدربين فى جميع التخصصات الهامة المطلوبة فى هذا المجال، مؤكدا على وجود العديد من المبادرات السريعة التى تستوعب عدد كبير من الشباب لمدة من 3 الى 6 أشهر، ومن ثم يصبح الشباب مؤهلين للمنافسة فى سوق العمل.

واشار الى المبادرة التى اطلاقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العام الماضى تحت عنوان "مستقبلنا رقمى"، والتى كانت تهدف الى تدريب أكثر من 100 ألف شاب وشابة لكى يلتحقوا بسوق العمل، مؤكدا على وجود العديد من المبادرات الاخرى الأكثر تعمقا من اجل الصعود فى هرم القيمة.

واضاف ان جامعة مصر للمعلوماتية هى أول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أفريقيا وتمنح درجة البكالوريوس والماجيستير بالتعاون مع جامعات دولية عالمية مرموقة، مضيفا انه يوجد مبادرة اخرى تحت عنوان " بناة مصر الرقمية" والتى تهدف الى منح الماجيستير والتدريب العملى للمتفوقين.

وأكد الدكتور عمروطلعت على ان كل هذه المبادرات مجانية تماما ومتاحة لكل الشباب المؤهل لها وان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتحمل بالكامل مصاريف تلك المبادرات، موضحا انه يوجد مبادرات متخصصة لخريجى كليات الهندسة وعلوم الحاسبات و يوجد مبادرات أخرى لخريجى سائر الكليات الاخرى.

الدولة المصرية منافسا قويا فى مجال التعهيد العالمي:

وأكد على ان الدولة المصرية بالفعل منافسا قويا فى مجال التعهيد العالمي، موضحا ان مصر ضمن أكثر 15 دولة تقدما فى هذا المجال، مؤكدا على اهمية تدريب عدد أكبر من الكوادر من اجل الصعود أعلى فى هذا السلم و وتبوء الدولة المصرية مكانة أعلى فى هذا المجال.

وتابع ان التعهيد هو عبارة عن ان تقوم الشركات العالمية باقامة مراكز فى مصر تضم عدد من المتخصصيين والتقنيين وتقدم خدمات لعملاء فى دول أخرى، مما يساهم بشكل كبير فى خلق فرص عمل داخل الدولة المصرية و تصدير خدمات رقمية من مصر الى دول اخرى، بالاضافة الى توسيع النشاط المصرى فى هذه الصناعة وان تحتل مصر مكانة أكبر واهم فى مجال التعهيد.