/680471/أيمن-أبو-العلا-يطالب-الحكومة-بالاستغلال-الأمثل-للقروض

شدد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على الحكومة ضرورة الاستخدام الأمثل للقروض، قائلا: يجب أن نستغل القروض استغلال جيد حتى تعود بالنفع الذي دفع البرلمان للموافقة عليه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء نظر تقرير لجنة النقل والمواصلات، بشأن اتفاق قرض بمبلغ 290 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 100 جرار جديد وعلى اتفاق منحة بمبلغ 555 الف و343 يورو بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات –المساعدة في تنفيذ المشتريات.

وقال أبو العلا: بالطبع أوافق على هذه الاتفاقية، مطالبا بتوضيح الإجراءات الخاصة بالقرض وهل هي الخاصة بإجراءات دراساة الجدوى أم خبراء للاستلام، قائلا: حتى يكون القرض في محله.

ولفت إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكدت على الحكومة أكثر من مرة على ضرورة استغلال القروض وفقا لتوقيتاتها من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من هذه القروض.