عاجل- بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل شحنات طبية إهداءً للشعب السودانى (صور)

جدة - نرمين السيد - أقلعت 4 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بأطنان من الشحنات الطبية المقدمة كإهداء من وزارة الصحة والسكان المصرية.





يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات.

من جانبهم أعرب مسئولى الجانب السودانى عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية، مقدمين الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التى يواجهها الشعب السودانى الشقيق.

كما يأتى ذلك لنطلاقاً من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر والسودان الشقيق، وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.