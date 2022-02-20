محافظ المنيا يستقبل وفد مشروع تعزيز برنامج تنظيم الأسرة

جدة - نرمين السيد - استقبل أسامة القاضى، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وفد مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وينفذ من خلال هيئة جون سنو ويعمل فى 21 محافظة، لمتابعة مؤشرات المشروع داخل المحافظة والوقوف على آخر المستجدات، بحضور الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا.





ضم الوفد الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور مروان عبد الفتاح، مدير وحدة تقديم الخدمات بهيئة جون سنو، والدكتورة أمل حسين حمودة، مسؤول برنامج مصر لتنظيم الأسرة بالمنيا، والدكتورة وفاء مصطفى البدوى، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمنيا، وسارة يوسف، مكتب الدعم الفنى بهيئة جون سنو.

ناقش المحافظ مع الوفد آلية عمل البرنامج فى المحافظة، ومؤشرات الأداء والخطط المستقبلية لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بالمنيا والقرى المستهدفة.

وقال المحافظ إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ودعم الصحة الإنجابية، لتقديم الخدمات الطبية والحملات التوعوية بخطورة الزيادة السكانية، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل من هذا المنطلق إلى ضبط النمو السكانى والتداعيات السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية، بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالى 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة فى المرحلة الأولى، بالإضافة إلى مركزى سمالوط وبنى مزار فى المرحلة الثانية، تعد أهم وأضخم مشروع تنموى اجتماعى إنسانى بكل المعايير، وأحد أهم أهدافه الارتقاء بوعى المواطن وحياته المجتمعية والتى يأتى من بينها العمل على تنظيم الأسرة.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، أن المشروع يهدف إلى تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة من خلال تعزيز جودة خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتعزيز السلوكيات والممارسات الخاصة بتنظيم الأسرة، وتقديم نصائح للسيدات والفتيات فى القرى والنجوع، وتعزيز صانع القرار المبنى على البحث العلمى، موضحا أن المشروع يعمل على دعم وتنمية التمكين الاقتصادى، مشيرا إلى أن شركاء العمل هم قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والمجلس القومى للسكان والجمعيات الأهلية والنقابات، مقدما الشكر لمحافظ المنيا على دعم البرنامج داخل المحافظة وتقديم المساندة لتسهيل العمل على أرض المنيا.