تحصين 166 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية بالغربية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أنه تم تحصين 166 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى للأبقار وجدرى الأغنام للضأن على مستوى المحافظة، خلال الحملة القومية الأولى للتحصين لعام 2022 والتى انطلقت يوم السبت 22 يناير الماضى وتستمر لمدة شهر.





وقال مدير المديرية، فى تصريح اليوم، الأحد، إنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

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