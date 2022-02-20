سفير مصر فى جوبا يلتقى نائب رئيس جنوب السودان لقطاع البنية التحتية

جدة - نرمين السيد - وأكد السفير المصرى على الأولوية الكبيرة التى توليها مصر لإنجاز مشروعاتها فى جنوب السودان، مستعرضا مجمل مشروعات التعاون التى تقوم بها مصر والشركات المصرية فى مجالات المياه والرى والطرق والكهرباء والطاقة.
من جانبه، أشاد نائب رئيس جمهورية جنوب السودان بالعلاقات التاريخية والأخوية التى تجمع قيادتى وحكومتى وشعبى البلدين، معربا عن تقديره للجهود التى تبذلها مصر لمساعدة شعب جنوب السودان ودعم الاستقرار والتنمية فى بلاده، لاسيما فى القطاعات ذات الصلة بتحسين الظروف المعيشية والإنسانية للجنوبيين وتطوير البنية التحتية مثل الرى والموارد المائية والكهرباء والطاقة، مثمنا فى هذا الصدد المساعدات المقدمة من الحكومة المصرية لمواجهة آثار الفيضانات.
وأعرب نائب الرئيس الجنوب سودانى عن التطلع لإيلاء أولوية لمشروعات تطهير مجارى الأنهار وبناء خزانات حصاد مياه الأمطار والتعليم الفنى وبناء القدرات، مبرزا أهمية تشجيع الشركات المصرية الكبرى على المشاركة فى مشروعات التنمية وتطوير البنية التحتية، وبما يعود بالنفع على المواطن الجنوب سودانى.
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