«حياة كريمة» تستهدف تطوير 192 قرية و757 تابعا فى المنيا

جدة - نرمين السيد - وأشار المحافظ - فى بيان له - إلى أنه جرى مؤخرًا ضم مركزى سمالوط وبنى مزار إلى المرحلة الثانية، مؤكدًا أن المبادرة تعد أهم وأضخم مشروع تنموى اجتماعى إنسانى بكل المعايير، وأحد أهم أهدافه الارتقاء بوعى المواطن وحياته المجتمعية والتى يأتى من بينها العمل على تنظيم الأسرة.

وبحث المحافظ مع وفد مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة - الذى ينفذ من خلال هيئة "جون سنو" ويعمل فى 21 محافظة - آلية عمل البرنامج فى المحافظة، ومؤشرات الأداء والخطط المستقبلية لتعزيز البرنامج بالقرى المستهدفة ومتابعة مؤشرات تنفيذ المشروع داخل المحافظة والوقوف على آخر المستجدات.

وأوضح المحافظ أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ودعم الصحة الإنجابية، لتقديم الخدمات الطبية وحملات التوعية بخطورة الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل من هذا المنطلق إلى ضبط النمو السكانى والتداعيات السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية، بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية.

فى سياق آخر، استمرت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، اليوم، فى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والرى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم التهاون فى حق الدولة والحفاظ على أملاكها من التعديات على الأراضى الزراعية.

وأوضحت المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز دير مواس شنت حملة لإزالة التعديات وتمكنت من إزالة حالتى تعد على أراضى أملاك دولة بقرية "تل بنى عمران" وحالة واحدة بمدينة دير مواس مخالفة للقانون 119 لسنة 2008، وحالة أخرى على الأراضى الزراعية بقرية "بنى حرام"، كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز مغاغة 3 حالات تعد بالبناء المخالف بحى جنوب ووسط وشمال المركز.