/680484/تداول-276-شاحنة-و1154-طن-بضائع-عامة-ومتنوعة-بموانئ-البحرالأحمر

أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر،علي تداول 1154 طن بضائع عامة ومتنوعة و276 شاحنة و11 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 598 طن بضائع عامة ومتنوعة و224 شاحنة و9 ملاكي، وشملت حركة الواردات تداول 556 طن بضائع عامة ومتنوعة و52 شاحنة و2 ملاكي وتتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ .

دوت الخليج

تداول 276 شاحنة و1154 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحرالأحمر

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن السفينة "الحرية" قد غادرت الميناء بحمولة 81 شاحنة و2 ملاكي والسفينة "دليلة" بحمولة 94 شاحنة و7 ملاكي، كما استقبل ميناء نويبع السفينة "ايلة" والسفينة "سيناء"، حيث تم استقبال 52 شاحنة بحمولة 556 طن بضائع عامة و2 ملاكي، وتصدير 49 شاحنة بحمولة 598 طن بضائع عامة، كما غادر ميناء السويس السفينة "NABIHA BRIDE" بحمولة 50 ملاكي متجهة إلى جدة.

الاستعداد لتطبيق منظومة «ACI» تجريبيًا بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال

هذا وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، علي نجاح التجربة المصرية فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، والذي يدفعنا لاستكمال مسيرتنا فى إطار الجدول الزمنى المقرر للانتهاء من تنفيذ كل مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الجمركية فى يونيه المقبل، على نحو يرتقى بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، ويُسهم فى تحويلها إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.

وقال وزير المالية: بدأنا الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبى، وموعد المرحلة الإلزامية؛ على نحو يعكس التزامنا بمنهج وزارة المالية فى الانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة؛ بما يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتشجيع الصادرات المصرية، وتبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بواردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.