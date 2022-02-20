/680479/النائب-حسن-عمار-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-المعوقات-التي-تواجه-المستثمرين-بالمناطق-الحرة

تقدم النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمناطق الحرة، والتي ستؤدي إلى ضعف المنافسة وخروج هؤلاء المستثمرين من سوق المنافسة التصديرية.

دوت الخليج

مشاكل المستثمرين فى المناطق الحرة

وقال «عمار»، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوصول حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار، لا يمكن تحقيقها إلا بتضافر الجهود لدعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة، وتلافي الآثار السلبية لجائحة كورونا التي ضربت مصنعي العالم.

وأشار عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، إلى أن قرار زيادة حق الإنتفاع بنسبة 15% سنويًا خاصةً أن المادة (82) من اللائحة التنفيذية أعطت حق الإنتفاع لمجلس الإدارة وأيضًا أعطت الحق في إعادة التقدير عند الإقتضاء، مضيفًا أن إحتساب رسم 1% على الصادر من المصانع والمعروف في كل القوانين واللوائح التنفيذية التي سبقت قانون (72) لسنه 2017 ولائحته التنفيذية أن رسم 1% على صادرات المصانع يحسب على القيمة المضافة ليس على قيمة الفاتورة FOB لأن هذا يمثل عبئ كبير على تكلفة المنتج.