تفاصيل ورشة صناعة الفيلم بمهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم.. تعرف على موعدها

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يقيم مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم "أوروبا وأسيا وأفريقيا"، برئاسة المخرج إسماعيل مراد ورشة لفنون صناعة الفيلم يحاضر فيها المخرج الكبير علي بدرخان في إطار دعمه للمواهب الفنية، وذلك في دورته الافتتاحية الأولى، والتي تستمر على مدار 6 أيام.

دوت الخليج ينشر تفاصيل ورشة صناعة الفيلم بمهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم

مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم

تعلن ورشة صناعة الفيلم التي يحاضرها المخرج علي بدرخان، نتيجتها أثناء فعاليات مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم الذي تقام فعالياته في الفترة من 25 وحتي 30 يونيو المقبل.

علي بدرخان يتحدث عن مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم

وتحدث المخرج علي بدرخان في بيان صحفي، عن ورشة صناعة الفيلم ضمن فعاليات مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم، وقال: "الورشة ستعتمد على فنون وحرفية صناعة الفيلم وهي الجانب التقني والإخراجي والمونتاج وكتابة السيناريو والممثل وفن التمثيل وستكون مكثفة بحيث تتناسب مع توقيت المهرجان، مشيرًا إلى أنه سعيد بتقديم هذه الورشة في مدينة بورسعيد وتقديمها لأبناءها من المواهب الفنية الشابة.

المخرج إسماعيل مراد يتحدث عن المخرج علي بدرخان

وقال المخرج إسماعيل مراد عن المخرج علي بدرخان: "مشاركة المخرج الكبير علي بدرخان وتقديمه لأولى ورش فنون صناعة الفيلم في المهرجان أمر نعتز ونفخر به جميعًا وأعتقد أن الورشة ستكون من أهم الفعاليات التي يحظى بها المهرجان في دورته الأفتتاحية الأولى".

تفاصيل ورشة مهرجان بورسعيد

جدير بالذكر إلى أن المشاركة في ورشة علي بدرخان ستكون قاصرة على ١٥ شخصًا فقط من مواهب مدينة بورسعيد ويمكن الإلتحاق بها عن طريق التسجيل وإرسال السيرة الذاتية إلى موقع إلكتروني خاص سيتم الإعلان عنه قبل إنطلاق المهرجان بعدة أسابيع، حيث أنه اجتمع وفدًا من إدارة مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم مع المخرج على بدرخان مناقشة تفاصيل الورشة وضم الاجتماع كلًا من المخرج إسماعيل مراد رئيس المهرجان والناقد سيد محمود سلام مدير برنامج الأنشطة بالمهرجان والفنان صلاح عبد العزيز الأمين العام للمهرجان والكاتبة الصحفية أميرة عاطف الأمين العام المساعد.

نبذة عن مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم

مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم يقام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة بورسعيد وتنظمه مؤسسة سينما توجراف وأسسه ويترأسه المخرج إسماعيل مراد بهدف نشر الثقافة السينمائية.