/680492/رفضت-تشبيهها-بـ-مي-حلمي-من-هي-غادة-فتحي-خطيبة-محمد-رشاد

أثارت غادة فتحي خطيبة الفنان محمد رشاد المرتقبة جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجدل بعدما رفضت بشكل غاضب تشبيهها من قبل الجمهور بـ مي حلمي، مذيعة الكورة وطليقة رشاد.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات حول غادة فتحي خطيبة المطرب محمد رشاد.

خطيبة محمد رشاد تتصدر محركات البحث بسبب مي حلمي

وهو الأمر الذي جعلها تتصدر محركات البحث عبر «جوجل» رغبًة من الجمهور في التعرف على هويتها.

وفي هذا الصدد، نرصد في ذلك التقرير أبرز المعلومات عن غادة فتحي خطيبة محمد رشاد.

معلومات حول غادة فتحي خطيبة محمد رشاد

- أحد أعضاء اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسين.

- مصرية الجنسية

- ترفض تشبيهها بطليقة محمد رشاد

- يتابعها أكثر من 17 ألف متابع عبر انستجرام

- تهتم بصيحات الموضة

- أجرت لقاءات تليفزيونية للتحدث عن تنمية مصر المستدامة 2030

- كتبت مقالًا بعنوان «3 يوليو.. الرهان الذي لا يخيب أبدًا»

هذل وقد قالت غادة فتحي ردًا على أحد التعليقات الذي شبهها بمذيعة الكورة مي حلمي :"أنا مش شبه حد.. أنا غادة فتحي، مفيش وجه مقارنة أصلاً".

كما ردت على تعليق آخر :"لا أنا مش شبه حد نهائي.. أنا غادة فتحي"

وكان أعلن الفنان محمد رشاد ارتباطه من جديد بعد مرور حوالي عام من انفصاله عن الإعلامية مي حلمي، مؤكدا إنه سيحدد موعد خطوبته خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر، أن المطرب محمد رشاد كشف لأول مرة عن السبب الحقيقي وراء طلاقه للإعلامية مي حلمي وجاء ذلك خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع إيناس الدغيدي، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".

ونفى المطرب المصري اتهامه بأنه طلّق مي حلمي على السوشيال ميديا، كما سبق وأدعت، مضيفا: "أنا مش عيل صغير أعمل كدا، أنا طلقتها لما اتهمتني بالخيانة وسبت البيت ومشيت على أساس إنى هقعد مع أهلها وهجيب المأذون وأطلقها بحضور حد من أهلها لكنها ما وافقتش على دا وكانت تريد الرجوع لي".

وأضاف محمد رشاد: "لما سافرِتْ دبي بقى أنا طلقتها عند المأذون (رسمي) لأني مش الراجل اللي مراته تسافر وتقعد هناك كدا لوحدها من غير اي رقيب...الصور اللي كانت بتظهر وهي هناك ما كانتش لطيفة".

ونفى أن يكون ضربه لطليقته مي حلمي تسبب في إجهاضها من الحمل بتوأم، كما سبق وقالت للبرنامج ذاته، كما نفى خيانته لها.

وفي هذا الصدد، قال محمد رشاد إن عملية "شفط" أجرتها مي حلمي كانت السبب في إجهاضها وأنه كان ينتظر أن تنجب له طفلا بفارغ الصبر.