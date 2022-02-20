/680487/النائب-عمرو-القطامى-مصر-تشهد-طفرة-كبيرة-بقطاع-النقل-ونلمس-جهود-كبيرة-من-الفريق-كامل-الوزير-صور-وفيديو

أعلن النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، موافقته على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر " برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات " بين وزارة التعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.

دوت الخليج

جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، تقرير لجنة النقل برئاسة النائب علاء عابد بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر " برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات ".

عمرو القطامى: مصر تشهد طفرة كبيرة بقطاع النقل ونلمس جهود كبيرة من الفريق كامل الوزير

وقام النائب عمرو القطامي خلال كلمته بالجلسة العامة بتوجيه الشكر للنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، لما تم بذله من من مناقشات جاده حول القرار، موجها أيضا الشكر للسيد كامل الوزير وزير النقل، لما تم من جهود جبارة شهد بها الجميع حيث البنية الاساسية القوية وتاسيس شبكة طرق على أعلى مستوى كان لها دور كبير في التقليل من حوادث الطرق.

فكر الجمهورية الجديدة والتغلب على كوارث الطرق

وأكمل النائب عمرو القطامي أنه سابقا لم يكن يمر شهر بدون ان نشهد حادثة قطار أو مشاكل بسبب الطرق، ولكن بالعمل على ارض الواقع بشكل يناسب فكرة الجمهورية الجديدة تم تلافي هذه الاخطاء المؤدية لهذه الكوارث.