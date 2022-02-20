محمد رمضان ساخرًا: «بحب الطيارة الخاصة عشان المضيفة مش بتهتم بحد غيري»

/680497/محمد-رمضان-ساخرا-بحب-الطيارة-الخاصة-عشان-المضيفة-مش-بتهتم-بحد-غيري

عقد الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان مقارنة بين سفره بطائرة الركاب وطائرته الخاصة، مفضلًا الأولى نظرًا لاهتمام المضيفة به فقط دون غيره والتدخين بحرية.

دوت الخليج يرصد أحدث ظهور للفنان محمد رمضان من داخل طائرته الخاصة

شارك رمضان جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة له من داخل طائرته الخاصة، وعلق عليها قائلًا: "اول مرة سافرت كان بتذكرة إيكونومي على طيارة ركاب، كانت الميزة الجميلة في الطيارة الركاب اني بشوف ناس من بلاد مختلفة جوة طيارة واحدة قريبين من بعض و الصدفة الأجمل اني مش عارف هلاقي مين قاعد جنبي".

وتابع ساخرًا:" و دلوقت مع اني مش بسافر غير بطيارة خاصة بس لو سألتوني حبيت ايه اكتر هقولكم الطيارة الخاصة عشان بعرف اشرب سجاير و المضيفة مش بتهتم بحد غيري".