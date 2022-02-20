محافظ الإسكندرية: تنفيذ وحدات شاطئية جديدة تتناسب مع مشروع الهوية البصرية

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالبدء فى تنفيذ الوحدات الشاطئية الجديدة (كافتريات- دورات مياه- غرف خلع ملابس) فى جميع شواطئ الإسكندرية بما يتناسب مع مشروع الهوية البصرية والشكل الجمالى والحضارى للمدينة.





وشدد الشريف -فى تصريح صحفى اليوم الأحد- على ضرورة ألا تحجب تلك الوحدات الشاطئية رؤية البحر على المواطنين، عقب الانتهاء من إزالة كافة المنشآت والوحدات الخشبية المتهالكة من جميع الشواطئ والتى كانت تسيئ للمظهر العام للشواطئ.. مشيرا إلى أنه تم اعتماد نموذج موحد للوحدات الشاطئية يتطابق مع مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية بهدف إعادة الرونق الحضارى والجمالى لعروس البحر المتوسط.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ؛ اجتمع رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جمال رشاد، مع مستأجرى الشواطئ للبدء فى تنفيذ الشكل النهائى للوحدات الشاطئية، مؤكدا أن التصميمات الجديدة تليق بشواطئ عروس البحر المتوسط وتتطابق مع مشروع الهوية البصرية الذى تنفذه المحافظة وستظهر نتائجه مع تطوير الكورنيش والشوارع الرئيسية بالمدينة ومحطات الركوب وغيرها.

وأوضح رشاد، أن الوحدات الشاطئية التى يتم تنفيذها ستكون مجهزة وقابلة للفك والتركيب ولا تحجب رؤية البحر كما أنها موحدة الألوان، مؤكدا أن مشروع الهوية البصرية على الشواطئ يشمل الوحدات الشاطئية والبوابات وشماسى البحر وزى عمال الشواطئ، كما أنه سيكون بمثابة البصمة الوراثية لمحافظة الإسكندرية ويهدف إلى إظهار المدينة بشكل جديد يجمع بين عراقة الماضى وإشراقة الحاضر ويحافظ على القيم التراثية التى تعبر عنها العناصر البصرية المؤثرة على انطباع المواطنين والزائرين للمدينة وتعزز القيمة السياحية للإسكندرية.