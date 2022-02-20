وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يناقشان فرص الاستثمار بالمحميات وإدارة المخلفات

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعًا عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لبحث عدد من الموضوعات البيئية المشتركة، استكمالاً لرؤية وزارة البيئة فى التعامل مع القضايا البيئية من منظور اقتصادى وما تم فى محافظة الفيوم من تطوير فى البنية التحتية للمخلفات.





وخلال الاجتماع، تم مناقشة وضع أليات محددة للمستثمرين لفتح أنشطة جديدة داخل المحميات وكذلك استغلال أراضى المحميات لاقامة مشروعات سياحية تتوافق مع الطابع البيئى بالمكان.. إذ أشارت وزيرة البيئة إلى انه جارى الاستعداد لإطلاق حملة إيكو ايجبيت بمحافظة الفيوم للترويج لمحميات الفيوم خلال القريب العاجل من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة.

وأكدت وزيرة البيئة صدور القرارات الخاصة بحق ممارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة وهو ما يتبعه اتخاذ القرارات التنفيذية من قبل المحافظين فى ذلك الشأن ومنها محميات الفيوم مشيرة أنه سيتم إرسال قائمة بكافة الأنشطة التى تم صدور قرار لها والجارى إعدادها وعددها 58 نشاطًا بمحافظة الفيوم ليتم التنسيق مع المحافظة فى ذلك الشأن.

وناقشت منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة وطالب محافظ الفيوم بتنفيذ تجربة استرشادية لمنظومة ادارة المخلفات بشكل متكامل بمدينة الفيوم، حيث تم الاتفاق على عرض مخطط إدارة المخلفات بالمحافظة بشكل متكامل من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وكذلك بحث اقامة مصنع لتدوير المخلفات بالمحافظة والتكلفة المالية للمنظومة بالمحافظة، بالتعاون مع وزارة المالية وكافة الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.

وتناولت وزيرة البيئة مع محافظ الفيوم الموقف التنفيذى للإجراءات المتخذة لإعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون بالتعاون مع الجهات المعنية واتفق الحضور على عقد اجتماع بمشاركة الجهات المعنية لاتخاذ القرارات اللازمة والخاصة بمدى إمكانية وضع زريعة بالبحيرة، بالاضافة إلى دراسة الأثر البيئى لمصنع استخراج الاملاح "إميسال" الذى سينفذ على الساحل الشمالى لبحيرة قارون.