نجح فريق جراحة العظام فى إجراء جراحة ذات طابع خاص وتتطلب مهارة فائقة، لسيده عمرها ٣٥ عامًا تعرضت لجرح في اليد اليسرى أدى إلى حدوث تدمير وتلف للعصب الأوسط . حضرت السيدة إلى المستشفى وهى تعانى من تيبس فى الأصابع الوسطى والسبابه والابهام ،نتيجة التئام جرح قديم مع عدم معالجه العصب. وقام فريق جراحة العظام في المستشفى بإصلاح التشوه ونقل وتبديل أوتار أصابع اليدالوسطى والسبابه والابهام . وتعد واحدة من الجراحات ذات المهارة الفائقة ، وتم إجرائها للمريضة المنتفعة بمنظومة التأمين الصحي الشامل بنسبة مساهمه ٣٠٠ جنيه فقط ، بينما تتجاوز تكلفتها ٣٠ الف جنية فى القطاع الخاص . شارك في إجراء العملية كلاً من: أ.د . اسر سلام _ استشاري جراحة العظام ورئيس قسم العظام د . أحمد الطيار -اخصائى جراحة العظام د.إسلام جمال _ استشارى التخدير . د .محمود شكرى- اخصائى التخدير وبمشاركة متميزة من تمريض المستشفى: أ. كريم محمد أ. أنطون اسحق

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصلاح تشوه باليد اليسرى ونقل أكثر من وتر لسيدة تبلغ من العمر... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.