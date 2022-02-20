الخارجية المصرية: تشغيل إثيوبيا سد النهضة بشكل أحادي خرق لاتفاق المبادئ

علقت وزارة الخارجية المصرية على "الإعلان الإثيوبي اليوم ٢٠ فبراير الجاري عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة وذلك بعد سابق الشروع أحادياً في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد".

وأكدت الخارجية المصرية على أن هذه الخطوة تُعد إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة ٢٠١٥، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي.