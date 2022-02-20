/680499/ماس-كهربي-يشعل-حريق-بشقة-العجوزة-ينهي-حياة-موظف-بالمعاش

قامت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بالتاكيد على أنه لا يوجد شبهة جنائية بحريق اشتعل بشقة سكنية فى العجوزة.

دوت الخليج

واكدت التحريات على ان هذا الحريق أسفر عن مصرع موظف بالمعاش، حيث بعد تبين رجال المباجث الشقة، وتبين أنه ماس كهربائى أدى لاشتعال النيران.

ماس كهربي يشعل حريق بشقة العجوزة ينهي حياة موظف بالمعاش

وتم حصر الخسائر والتلفيات التى لحقت بمحتويات الشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لانتداب المعمل الجنائى لإجراء المعاينة وبيان سبب الحريق.

مصرع شاب فى حادث تصادم بقطار فى المحلة

هذا ولقى شاب فى العشرينات من عمره مصرعه إثر حادث تصادم بقطار فى مزلقان الشعبية التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.

هذا وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بشأن ورود بلاغات من الاهالى تفيد بمصرع شاب متأثرا بأصابته فى حادث تصادم بقطار بمزلقان الشعبية.

ثم انتقلت قوة من مباحث قسم ثان المحلة الى محل البلاغ وتبين من خلال المعاينة المبدئية للجثة ان الشاب يدعى محمد علاء الطنطاوى فى اوائل العشرينات من عمره، ولقى مصرعه متاثرا باصابته بنزيف أثناء عبوره شريط السكة الحديد، ولا توجد شبهة جنائية .