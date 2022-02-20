النواب يوافق على تعديل منحة بـ 210 ألف يورو لصالح السكة الحديد لتسهيل عمليات شراء 100 جرار جديد..والأعضاء يطالبون الحكومة بتقرير سنوى  لمتابعة تفعيل الاتفاقيات والمنح

/680500/النواب-يوافق-على-تعديل-منحة-بـ-210-ألف-يورو-لصالح-السكة-الحديد-لتسهيل-عمليات-شراء-100-جرار-جديدوالأعضاء-يطالبون-الحكومة-بتقرير-سنوى- لمتابعة-تفعيل-الاتفاقيات-والمنح

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر " برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات " بين وزارة التعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.

دوت الخليج

وكان قد عرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير لجنة النقل بشأن القرار، حيث تضمن بأنه في ضوء سعى وزارة النقل نحو تنفيذ التوجهات الرئاسية بإحياء دور منظومة السكك الحديدية في دعم خدمات النقل بصورة حضارية، من خلال تطوير عناصرها المختلفة – السكة والمزلقانات والإشارات والعربات والجرارات والمحطات والورش والهلتات وغيرها- فقد كانت هناك حاجة ملحة إلى تدبير الاستثمارات اللازمة لعملية إحلال وتجديد مكونات المنظومة وخاصة أسطول الجرارات المتهالك، مع تقديم الدعم الفني للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يضمن وضع أنسب المواصفات الفنية وأفضل صياغة لبنود التعاقد اللازمة لإتمام عملية شراء جيدة للجرارات الجديدة. وهذا ما تم مراعاته عند إبرام اتفاق قرض بمبلغ 290 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 100 جرار جديد، حيث أمكن تضمين بنود هذا الاتفاق إتاحة مجموعة من المنح ضمن برنامج التعاون الفنى لتمويل خدمات استشارية - وفق برنامج تجديد القاطرات - من بينها تخصيص منحة لتعيين استشاري مختص لإعداد المواصفات الفنية وجميع جوانب المشتريات، وإدارة العقود وصرفها بهدف تسهيل عمليات شراء فعالة للجرارات الجديدة في الوقت المناسب، وبناء عليه تم أبرام اتفاق منحة بمبلغ 555 الف و343 يورو بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات -، والموقع بتاريخ 19/8/2019.

وعندما كانت المنحة المقدمة بمبلغ 555 الف و343 يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية غير كافية لتحقيق المستهدف منها فقد تم التفاوض بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لزيادة قيمة المنحة الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين في البنك وبناء عليه جاء هذا التعديل المعروض لزيادة المنحة الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين في البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بملبغ 210 ألف يورو لتصبح القيمة الاجمالية للمنحة ما يصل إلى 765 ألف و 343 يورو.

ويهدف تعديل اتفاق المنحة المعروض إلى تزويد المنحة – الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين في البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية – بمبلغ 210 ألف يورو لتصبح القيمة الاجمالية للمنحة ما يصل إلى 765 ألف و343 يورو لتسهيل التنفيذ في الوقت المناسب والفعال لعمليات شراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر (المشروع)، وتعيين مستشار متخصص لمساعدة الهيئة في تنفيذ المشروع بما يشمل إعداد المواصفات الفنية وجميع جوانب المشتريات وإدارة العقود.

ومن جانبه، طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بضرورة الاستخدام الأمثل للقروض، قائلا: يجب أن نستغل القروض استغلال جيد حتى تعود بالنفع الذي دفع البرلمان للموافقة عليه.

وأضاف أبو العلا: بالطبع أوافق على هذه الاتفاقية، مطالبا بتوضيح الإجراءات الخاصة بالقرض وهل هي الخاصة بإجراءات دراساة الجدوى أم خبراء للاستلام، قائلا: حتى يكون القرض في محله.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: بالطبع أوافق على هذه الاتفاقية، مطالبا بتوضيح الإجراءات الخاصة بالقرض وهل هي الخاصة بإجراءات دراساة الجدوى أم خبراء للاستلام، قائلا: حتى يكون القرض في محله.

وأردف أبو العلا: بالطبع أوافق على هذه الاتفاقية، مطالبا بتوضيح الإجراءات الخاصة بالقرض وهل هي الخاصة بإجراءات دراساة الجدوى أم خبراء للاستلام، قائلا: حتى يكون القرض في محله.

ولفت إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكدت على الحكومة أكثر من مرة على ضرورة استغلال القروض وفقا لتوقيتاتها من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من هذه القروض.

حسام المندوه يطالب الحكومة بتقديم تقرير سنوي لمجلس النواب بشأن الاتفاقيات التي تم تفعيلها

و طالب النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، بضرورة تقديم الحكومة تقرير سنوى إلى مجلس النواب، عن الإتفاقيات والمنح التى تم تفعيلها والإستفادة منها على أرض الواقع، وذلك لمتابعة ما يتم من نتائج لهذه الإتفاقيات والمنح التى يوافق عليها النواب.

وأعلن المندوه، موافقته على المنحة المعروضة، وذلك لاستكمال ما يتم من نهضة بالسكة الحديد، مشيرا إلى أن ما تشهده مصر حاليا فى قطاع السكة الحديد وقطاع الطرق يعد طفرة كبيرة، تعود بالنفع على المواطن فيما بعد فى شكل تحسين الخدمات. وأشار المندوه، إلى الجهود التى يقوم بها الفريق كامل الوزير وزير النقل فى تنفيذ خطط التطوير بشكل جيد بقاع النقل. وأكد عضو مجلس النواب، أهمية مثل الاتفاقيات والمنح، وأهمية تعظيم الإستفادة منها، مشيرا إلى أنها تعكس العلاقات الخارجية لمصر مع مختلف الدول، حيث أن توطيد العلاقات الدبلوماسية يعود بالنفع على العلاقات الاقتصادية وبالتالى على المواطن.