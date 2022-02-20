/680501/رئيس-نادي-زاناكو-الزامبي-يكرم-ممدوح-عيد--صور

حرص ديفيد ماسونجا رئيس نادي زاناكو الزامبي، على الاحتفاء بممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ورئيس بعثة الفريق في زامبيا، في ملعب "هيروز" الوطني بمدينة لوساكا، قبل لقاء الفريقين في كأس الكونفدرالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي زاناكو الزامبي في الثالثة عصر اليوم على في لوساكا في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتبادل الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز الهدايا والدروع التذكارية مع رئيس نادي زاناكو، للتعبير عن مدى عمق العلاقة بين الناديين.

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وأهلي طرابلس

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وأهلي طرابلس، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الفريق السماوي، في لقاء جمع بين الطرفين، في الدور الأول من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

شهد ملعب الدفاع الجوي على لقاء ذهاب دور المجموعات بين بيراميدز، وأهلي طرابلس الليبي، ببطولة كأس الكونفدرالية الكونفدرالية.

تقدم الضيف أهلي طرابلس في نتيجة المباارة بالهدف الأول في الدقيقة الواحده والعشرين، ليعطي فريقه الأفضلية طوال أحداث الشوط الأول.

بيراميدز يعود من بعيد امام أهلي طرابلس

عاد بيراميدز في الشوط الثاني في نتيجة المباراة بالتعادل، في الدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء، عن طريق إسلام عيسى، من خلال تسديدة رائعة على الطاير من يمين منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

أكد وليد الكارتي بالهدف الثاني والفوز بالمباراة، في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء، من خلال إبراهيم عادل مر بشكل رائع جهة اليسار ثم مرر كرة أرضية قابلها الكارتي بتسديدة من داخل منطقة الـ ٦ ياردات سكنت يمين المرمى.