/680502/حكم-مباراة-الأهلي-وصن-داونز-في-ذهاب-دوري-أبطال-إفريقيا

أعلنت لجنة التحكيم في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي وماميلو صن داونز الجنوب الإفريقي، والتي يحتضنها استاد القاهرة الدولي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وصن داونز السبت المقبل في التاسعة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

طاقم التحكيم لمباراة الأهلي وصن داونز

واسندت لجنة التحكيم صارة مباراة الأهلي وصن داونز للدولي المغربي رضوان جيد، ويعاونه لحسن أزكاو مساعد أول، ومصطفي اكاركاد مساعد ثان، وسمير الكزاز حكما رابعا، ويراقب المباراة الإثيوبي سليمان جبريل سيسيه، والمنسق العام المغربي عماد الفحوس، والمراقب الأمني النيجيري أوكا أوبيه.

يبحث النادي الأهلي عن تحقيق الفوز في المباراة أمام ماميلو صن داونز، بعد تعادله مع الهلال السوداني في الجولة الثانية، وتأجيل مباراته مع المريخ السوداني بالجولة الأولى.

يلتقي النادي الأهلي للمرة الثالثة على التوالي مع صن داونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، في مختلف الأدوار سواء دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية من البطولة، والتي كان للمارد فيها الكلمة الأخير بالفوز.

نتيجة مباراة الهلال السوداني والأهلي

حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة بين الهلال السوداني والأهلي، في لقاء جمع بين الفريقين في ثاني جولات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بهذا التعادل يفشل الأهلي في تحقيق الفوز في السودان على الهلال، والتي لم يحققها في تاريخ أربع مباريات على ملعب الجوهرة الزرقاء.

تحصل الهلال السوداني في الشوط الأول على خمسة ركنيات، والتي نجح فيها النادي الأهلي من تشتيتها بكل قوة، مقابل ركنية وحيده للمارد الأحمر.

شهد الشوط الأول بين الهلال السوداني والأهلي، على العديد من المشادات على الكرة في وسط الملعب والتي تفوق فيها صاحب الأرض والضيافة الهلال .

أفشة يهدر هدف الفوز على الهلال السوداني

جاءت أخطر كرات الشوط الثاني من مباراة الهلال السوداني والأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من المباارة، عن طريق تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة تصطدم بالقائم الأيسر لأبوعشرين حارس السودان.

ردت كرة محمد مجدي أفشة في الدقائق الأخيرة بكرة مرتده خطرة على شباك الأهلي، ولكن حسين الشحات يعود ويعمل خطأ من بعد منتصف الملعب ويأخذ بطاقة صفراء.