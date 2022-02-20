/680505/الحارة-يحصد-جائزة-لجنة-التحكيم-الكبرى-في-مرجان-أنوناي-السينمائي

تمكن الفيلم الأردني باسم «الحارة» للمخرج والكاتب باسل غندور، بالفوز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى ضمن فعاليات الدورة الـ 39 من مهرجان الفيلم الدولي الأول في أنوناي في عرضه الأول بفرنسا.

دوت الخليج يرصد فوز فيلم «الحارة» بجائزة لجنة التحكيم الكبرى.

الحارة يحصد إشادات واسعة

لاقى فيلم «الحارة» ردود فعل إيجابية ضمن عروضه في أكثر من 10 مهرجانات دولية في أهم مدن أوروبا، وأحدثها مهرجان روتردام السينمائي الدولي، أحد أقدم المهرجانات في أوروبا والعالم في (قسم Harbour)، ليكون أول فيلم أردني طويل يشارك في تاريخ المهرجان المرموق.

هذا وقد شهد قبل شهرين عرضه الأول عربياً في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وتلقى فيلم الحارة الإشادات النقدية والمدح من النقاد والمواقع العالمية منها سكرين دايلي، Backseat Mafia، موقع Pop Matters الأميركي الشهير وموقع The Upcoming البريطاني وصحيفة Corriere Del Ticino السويسرية وغيرهم ممن وصفوا الفيلم بالفاتن، المبهر، الملحمي والمشوق الذي سيعلق في ذهنك طويلاً.

العرض العالمي الأول لفيلم الحارة

عُرض فيلم الحارة لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات مهرجان لوكارنو السينمائي، وأقيم عرضه في ساحة بياتزا غراندي، أكبر شاشة سينما في الهواء الطلق بأوروبا، حيث سجل أول مشاركة لفيلم أردني طويل في تاريخ المهرجان وأول فيلم عربي يشارك في قسم بياتزا غراندي منذ 2008.

ونافس الفيلم على جائزة Sutherland المخصصة لأول عمل إبداعي لمخرجه في فيلم روائي طويل، وكان أول فيلم أردني يشارك في مهرجان لندن منذ ذيب المُرشح للـأوسكار والفائز بـبافتا والذي سجل آخر مشاركة لفيلم أردني في لندن قبل 7 سنوات.

قصة فيلم الحارة

أحداث الفيلم تدور في حي تحكمه النميمة والعنف في شرق عمّان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقاً أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخص مبتز مقطعاً مصوراً لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حداً لما يحدث، لكن الأمور لا تجري كما خُطط لها.

وجدير بالذكر أن فيلم الحارة قد فاز بجائزة لجنة التحكيم لبرنامج صناعة الأفلام Eastern Promises ضمن فعاليات مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بالتشيك، وحصل أيضاً على جائزتين من ملتقى القاهرة السينمائي للأفلام الروائية في مرحلة ما بعد الإنتاج ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحصل الفيلم على دعم من صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، ومؤسسة الدوحة للأفلام (قطر)، ومعمل مهرجان البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام (السعودية)

كما لاقى دعم كل من ورشة EAVE للمنتجين، وورشة راوي لكتاب السيناريو، وملتقى دبي السينمائي، ومنتدى سورفند لترويج الأفلام التابع لـصندوق النرويج لدعم سينما الجنوب.

أبطال فيلم الحارة

يشارك في بطولة فيلم الحارة نخبة من نجوم الفن، أبرزهم عماد عزمي، بركة رحماني، منذر رياحنة، ميساء عبد الهادي، نادرة عمران ونديم ريماوي.

والعمل من تأليف وإخراج باسل غندور و من إنتاج بيت الشوارب (يوسف عبدالنبي)، The Imaginarium Films (رولا ناصر) وLagoonie Film Production (شاهيناز العقاد) كمنتج مشارك، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عربياً، بينما تتولى الشركة الفرنسية Elle Driver المبيعات في باقي أنحاء العالم.