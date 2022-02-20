/680507/مؤسس-أمهات-مصر-إنتظام-في-أول-أيام-الدراسة-والصحيان-بدري-الأزمة-الوحيدة

رصدت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، مدي إستقرار وانتظام أول أيام الدراسة بالمدارس من خلال أولياء الأمور والطلاب.

دوت الخليج

وتفاعل أولياء الأمور علي صفحة إتحاد أمهات مصر، في الفيس بوك، حيث قالت ولي أمر: "الحمد الله أول يوم بالتيرم الثاني منتظمين ونتمني تحصيل أكبر قدر ممكن من الإستفادة لحضور الأولاد نظرا لدخول الشهر الكريم قريبا وأكيد هيكون في نسبة عدم انتظام ولو قليل".

مؤسس "أمهات مصر": إنتظام في أول أيام الدراسة.. و"الصحيان بدري" الأزمة الوحيدة

وأضافت ولي أمر: "أول يوم بيبقي مجهد أوي عليهم علشان الصحيان بدري وراجعين من الإجازة وبعدين بيتأقلموا".

"الصحيان بدري" أزمتهم الوحيدة.. مؤسس "أمهات مصر" ترصد أول أيام الدراسة

وتابعت أخري: "أول يوم كان كويس الحمد لله بس بنتى راجعة مجهدة طبعا عشان الصحيان بدرى"، واستكملت أخري: "أول يوم دراسى لسه مبيكونش اتعودنا على الصحيان بدرى وبيرجعوا من المدرسة من المجهود والتعب بيناموا وبعدين يصحوا ونحضر حاجات تانى يوم، وربنا معنا جميعا يارب".