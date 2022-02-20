/680509/كريستيانو-رونالدو-يقود-تشكيل-مانشستر-يونايتد-أمام-ليدز-بالدوري

أعلن الألماني رالف رانجينيك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه، لمواجهة ليدز يونايتد في بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد في الرابعة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليدز:

حارس المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: أرون وان بيساكا - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - - لوك شاو

الوسط: بول بوجبا - سكوت مكتومناي - برونو فيرنانديز - جيسي لينجارد

الهجوم: كريستيانو رونالدو - جادون سانشو

يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة، من أصل 25 مباراة، فيما يحتل ليدز يونايتد المركز الخامس عشر، برصيد 23 نقطة، من أصل 23 مباراة.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

انتهت أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، بنتيجة هدفين دون رد لصالح الشياطين الحمر، في لقاء مؤجل جمع بين الفريقين من الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالهدف الأول في المباراة، في الدقيقة الحادية والخمسون، بعد محاولات عدة شهدتها المباراة من جانب الطرفين.

أكد برونو فيرنانديز بالهدف الثاني والأخير في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة، من خلال كرة مرتدة، ليعطي وينهي اللقاء لصالح مانشستر يونايتد بكل أريحية، على يفة برايتون.

السيتي يسقط أمام توتنهام بالدوري

حقق توتنهام الفوز على نظيره مانشتسر سيتي بنتيجة 3/2 على ملعب "الاتحاد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفتتح الأهداف ديان كولوسيفيكي لتوتنهام مبكراً في الدقيقة 4، ثم تعادل جوندوجان لمانشسر سيتي في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول لاتعادل 1/1.

وفي شوط المباراة الثاني تقدم هاري كين بالهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 59، ليتعادل رياض محرز مرة أخرى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وظن الجميع أن المبارة في طريقها للتعادل، ولكن يأتي كين مرة أخرى في الدقيقة 90+5 ويسجل هدف قاتل وغالي لتوتنهام، ليعطي الفوز لفريقه في الدقائق الأخيرة.