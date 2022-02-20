بالحجاب.. رغدة تثير الجدل حول اعتزالها التمثيل: «ما تبقى من عمري ملك لله وحده»

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أثارت الفنانة السورية رغدة حيرة جمهورها حول اعتزالتها التمثيل، وذلك بعد أحدث ظهور لها بالحجاب، الأمر الذي أحدث ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد حالة الجدل التي أثارتها الفنانة السورية رغدة.

رغدة في أحدث ظهور لها بالحجاب

شاركت رغدة جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهرت خلالها بالحجاب، وعلقت عليه قائلة: "عشت حياتي دائمًا كما قدر لي الله، كل ما تمنيته من حبيبي الله منحني إياه على مدى العمر.. وما تبقى منه فهو ملك له وحده".

آخر أعمال رغدة الفنية

من جانبه، كانت آخر أعمال الفنانة رغدة هو مسلسل الشك مع النجمة مى عز الدين حسين فهمى، ريم البارودي، نضال الشافعي.

السيرة الذاتية لرغدة

يشار إلى أن الفنانة رغدة ولدت في مدينة حلب بسوريا لأب سوري وأم مصرية، وتميزت في السينما السورية خلال فترة الثمانينيات من خلال تعاونها مع الفنان السوري دريد لحام في فيلمي التقرير والحدود، لكنها حققت انتشاراً فنياً كبيراً مع دخولها السينما المصرية.

واشتهرت بأدوارها في العديد من الأفلام الناجحة مثل "استاكوزا، رغبات، 85 جنايات، الإمبراطور، كابوريا، عيون الصقر، فتاة من إسرائيل، خيوط العنكبوت، بناتنا في الخارج، النشالات الفاتنات، الرجل اللي باع الشمس"، وغيرها من الأعمال الفنية المهمة، وبجانب التمثيل تزاول رغدة العديد من الأنشطة الأدبية المتنوعة على رأسها كتابة الشعر.

وتزوجت رغدة مرة واحدة طوال حياتها وكانت هذه الزيجة من تاجر السجاد عبد الله الكحال وأنجبت منه ثلاث أبناء وانفصلت عنه بعد زواج استمر لعدة سنوات.

قصة زواج رغدة بأحمد زكي

وواجهت رغدة شائعات كثيرة تتعلق بزواجها سرًا من الفنان الراحل أحمد زكي وزادت هذه الشائعات بعد وفاته ولكنها ردت بإحدى اللقاءات التلفزيونية وقالت :"زواجي منه شرف لا ادعيه وكنت أتمنى أن أكون ارملته... أنا شخصية واضحة وصريحة وزواجي منه مش حاجة تكسف عشان أنكرها".

وكشفت الفنانة رغدة فى أحد لقاءاتها التليفزيونية السابقة عن علاقتها بالراحل أحمد زكى قائلة "إحنا الاتنين لينا تركيبة شبه بعض، محبناش بعض زى روميو وجوليت، بس كتير حبينا بعض، أنا كنت بفهمه كتير، رغم إنه مكانش بيتكلم كتير، يعنى مفاتيحه عارفاها، وهو كان بيرتاحلى وأنا كنت برتاحله، لكن لم نكن نصلح كزوجين، بس إحنا كنا على طول زى القط والفار مع بعض، علاقة غريبة".

وأضافت رغدة فى تصريحاتها "تعرف ليه أنا مرتبطتش بيه علشان كان فى آخر سنة على سرير المرض، ومرديتش أتحط فى موقف الإجبار، وحبيت أبقى بجانبه للنهاية، وبعدين أنا مكنتش مرتبطة بأحد وكنت منفصلة، وهو أيضاً، فين المشكلة وإيه العيب إننا نرتبط".

وتابعت الفنانة السورية قائلة: "لو كنت تزوجته كنت قلت، هو فعلا عرض عليا الزواج وهو على سرير المرض، قال لـ"وطنى" مدير أعماله انزل هات المأذون، علشان احميها، لأنى كنت بتعرض وقتها لحملة شرسة جدا، علشان أقطع الألسنة كلها، وأنا اللى كنت أقوله لأ، علشان هو كان بيحتضر، وأنا رفضت إن يحصل دا علشان الناس، الناس لا تنفع في وقت الألم"، واختتمت حديثها قائلة "أنا حبيت ابقي للنهاية معاه، أحمد دخل الغيبوبة على كتفى أنا، وبعدها بكام يوم صعدت روحه لبارئها".