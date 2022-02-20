وزيرة الهجرة تشارك في حلقة نقاشية للتعريف بجهود هيئة تنشيط السياحة

وزيرة الهجرة: نستهدف الاستعانة بشبابنا الدارسين بالخارج للترويج للسياحة المصرية خارجيا

رئيس هيئة تنشيط السياحة: دارسينا الشباب بالخارج أصحاب تأثير في محيطهم وسيساعدوننا في الترويج للسياحة المصرية

نظم مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج "ميدسي MEDCE" حلقة نقاشية عبر تطبيق زووم مع مجموعة من الشباب المصريين الدارسين بالخارج، أبناء الجيلين الثاني والثالث، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، وبمشاركة السيد/ عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، للتعرف على جهود القطاع السياحي في مصر، والاستماع لأفكار الشباب الدراسين بالخارج للترويج إلى السياحة المصرية خارجيا.

في مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم، بالسيد/ عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، وبالحضور جميعا، موضحة أن مثل هذه اللقاءات تستهدف الاستماع لشبابنا الدارسين بالخارج وعرض أفكارهم وآرائهم، بالإضافة إلى استدامة التواصل معهم وتعريفهم بكافة الجهود والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض مصر، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج التي أطلقتها الوزارة العام الماضي ومركز الحوار الذي تم تدشينه في إطار الاستراتيجية ليكون مظلة حوارية تجمعهم.

وأضافت وزيرة الهجرة أنه من المهم تعريف الشباب المصريين الدارسين بالخارج، بجهود الدولة المصرية في ملف السياحة، وما تقوم به هيئة تنشيط السياحة، من عمليات الترويج للمقدرات السياحية المصرية، حيث نستهدف الاستعانة بأفكار الشباب الدارسين بالخارج، للترويج للسياحة المصرية خارجيا، لما لهم من تأثير كبير في المجتمعات التي يعيشون بها، والبناء على نجاح الدولة المصرية في تنظيم حفل المومياوات وطريق الكباش، والاستعداد للفعاليات السياحية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال السيد/ عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إننا حريصون على التعاون مع وزارة الهجرة من خلال الاستعانة بالشباب المصريين الدارسين بالخارج، للترويج للسياحة المصرية خارجيا، و ردا على عدد من استفسارات الشباب المشاركين بالحلقة النقاشية، استعرض رئيس هيئة تنشيط السياحة، عددا من جهود المبذولة في ملف السياحة، مؤكدا أنه سيتم إطلاق حملات إعلانية لرفع مستوى الوعي السياحي، خاصة أن السلوكيات الشخصية للأفراد، تلعب دورا محوريا في انطباعات السياح عن البلد، فالسياحة مسئولية كل فرد في المجتمع، كما لدى وزارة السياحة برامج تدريبية تستهدف تدريب الكوادر العاملة بالمجال السياحي، ولن يتم إصدار تصريح مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على البرنامج التدريبي.

وأشار القاضي إلى التطوير الشامل الذي يجرى في عدد من المواقع السياحة الهامة، ومنها منطقة عين الصيرة التي تم تطويرها بشكل كامل، بالإضافة لطريق الكباش، وجاري العمل حاليا على تطوير منطقة الأهرامات ونزلة السمان، وتابع أن هناك اهتماما كبيرا بالسياحة الدينة ومن بينها مسار العائلة المقدسة، والترويج لجبل الطور، والتجلي الأعظم، موضحا أنه تم الإعداد للأجندة السياحية والتي ستشمل عددا من الفعاليات السياحية الهامة خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الحلقة النقاشية أيضا الاتفاق على الإعداد لخطة تنفيذية بين هيئة تنشيط السياحة، ومركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج، للاستعانة بجهودهم في الترويج للسياحة المصرية بالخارج، وسيتم تلقي أفكار شباب الدارسين الخاصة بعملية الترويج والبدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة.