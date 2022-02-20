شاهد.. الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي وأسرته في زيارة إلى الأهرامات (صور)

في إطار زيارتهم الحالية إلى مصر، زار الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزى وأسرته اليوم الأحد منطقة أهرامات بالجيزة، وحرص على التقاط العديد من الصور أمام الأهرامات الثلاثة وتمثال أبوالهول. وسبق وزار الرئيس الفرنسي السابق وأسرته أيضاً مدينتي الأقصر وأسوان خلال اليومين الماضيين زار خلالها عدداً من المواقع السياحية والأثرية بها. وأبدى نيكولاس ساركوزى، إعجابه بالحضارة المصرية وبراعة القدماء المصريون فى تجسيد حضارة عريقة امتدت لآلاف السنين، معبراً عن سعادته وسعادة أسرته بزيارة المعابد والمعالم الأثرية فى مصر. ساركوزي أمام أبو الهول ساركوزي خلال زيارته ساركوزي وأحد أفراد عائلته ساركوزي وأحد أفراد عائلته ساركوزي وأسرته امام الأهرامات ساركوزي وأسرته

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